Бензиновый триммер Stihl FS 50 41440112315
Арт. X186126230
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|4.5
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Мощность, л.с.
|1.1
- Мотокоса FS 50 - это триммер начального уровня с двухтактным двигателем и петлевой ручкой. Инструмент снабжен изогнутым валом привода. Устройство подходит для работы на ограниченных пространствах, например между кустов и деревьев. На приборе установлен новый экономичный двигатель 2-микс, предназначенный для снижения выбросов и снижение расхода топлива. Агрегат имеет малый вес и упрощенную процедуру запуска. Мотокоса идеально подходит для стрижки газонов и расчистки территории вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке
Преимущества
- 2-хтактный двигатель 2-MIX
- Петлевая ручка
- Изогнутый вал привода
- Малый вес
- Упрощенная процедура запуска