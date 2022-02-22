Бензиновый триммер Stihl FS 50 41440112315

Преимущества

2-хтактный двигатель 2-MIX

Петлевая ручка

Изогнутый вал привода

Малый вес

Упрощенная процедура запуска

Мотокоса FS 50 - это триммер начального уровня с двухтактным двигателем и петлевой ручкой. Инструмент снабжен изогнутым валом привода. Устройство подходит для работы на ограниченных пространствах, например между кустов и деревьев. На приборе установлен новый экономичный двигатель 2-микс, предназначенный для снижения выбросов и снижение расхода топлива. Агрегат имеет малый вес и упрощенную процедуру запуска. Мотокоса идеально подходит для стрижки газонов и расчистки территории вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке