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Бензиновый триммер Stihl FS 50 41440112315
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Stihl FS 50 41440112315
    Арт. X186126230
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Stihl FS 50 41440112315
    Бензиновый триммер Stihl FS 50 41440112315
      Бензиновый триммер Stihl FS 50 41440112315
      Бензиновый триммер Stihl FS 50 41440112315

      Бензиновый триммер Stihl FS 50 41440112315

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186126230
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		4.5
      Мощность, л.с.
      		1.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мотокоса FS 50 - это триммер начального уровня с двухтактным двигателем и петлевой ручкой. Инструмент снабжен изогнутым валом привода. Устройство подходит для работы на ограниченных пространствах, например между кустов и деревьев. На приборе установлен новый экономичный двигатель 2-микс, предназначенный для снижения выбросов и снижение расхода топлива. Агрегат имеет малый вес и упрощенную процедуру запуска. Мотокоса идеально подходит для стрижки газонов и расчистки территории вокруг деревьев, дорожек, лестниц на садовом участке

        Преимущества

        • 2-хтактный двигатель 2-MIX
        • Петлевая ручка
        • Изогнутый вал привода
        • Малый вес
        • Упрощенная процедура запуска