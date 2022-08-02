Denzel Триммер бензиновый DGT-430S, 43см3, 2,5 л.с., разъемная штанга, состоит из 2 частей
Арт. О00000040576
Denzel Триммер бензиновый DGT-430S, 43см3, 2,5 л.с., разъемная штанга, состоит из 2 частей
Арт. О00000040576
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Режущий элемент
|леска, диск
|
Вес, кг
|8.1
|
Мощность, л.с.
|2.5
|
Ширина скашивания леской, см
|42
- Бензиновый триммер Denzel DGT 430S 96237 применяется на садовых участках для резки молодого кустарника и травы. Благодаря подвесной системе и велосипедной рукоятке нагрузка равномерно распределяется на руки для долгой работы без усталости. Двухтактный двигатель уменьшает вес конструкции, но обеспечивает качественную обработку. Антивибрационная система снижает воздействие на организм оператора.
Преимущества
- Легкий старт (Easy Start)
- Мощный и экономичный двигатель последнего поколения
- Хромированные детали цилиндро-поршневой группы защищены от коррозии
- Катушка усиленной конструкции и диск в комплекте
- Подвесная система с защитой бедра в комплекте
- Алюминиевые коннекторы разъемных штанг
- Современная антивибрационная система
- Разборная штанга - для удобства хранения и транспортировки Denzel DGT 430S