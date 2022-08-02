Denzel Триммер бензиновый DGT-430S, 43см3, 2,5 л.с., разъемная штанга, состоит из 2 частей

Преимущества

Легкий старт (Easy Start)

Мощный и экономичный двигатель последнего поколения

Хромированные детали цилиндро-поршневой группы защищены от коррозии

Катушка усиленной конструкции и диск в комплекте

Подвесная система с защитой бедра в комплекте

Алюминиевые коннекторы разъемных штанг

Современная антивибрационная система

Разборная штанга - для удобства хранения и транспортировки Denzel DGT 430S

Бензиновый триммер Denzel DGT 430S 96237 применяется на садовых участках для резки молодого кустарника и травы. Благодаря подвесной системе и велосипедной рукоятке нагрузка равномерно распределяется на руки для долгой работы без усталости. Двухтактный двигатель уменьшает вес конструкции, но обеспечивает качественную обработку. Антивибрационная система снижает воздействие на организм оператора.