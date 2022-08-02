Триммер бензиновый DT 52, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

Преимущества

DENZEL DT 52 96226 оснащен мощным и экономичным двигателем

Наработка на отказ 80 часов, подтвержденная испытаниями

Высококачественный ударопрочный пластик

Полуавтоматическая катушка с леской, трехлопастной диск и ремень в комплекте

Надежная конструкция стартера

Точная балансировка инструмента для продолжительного использования

Эргономичная конструкция

Бензиновый триммер DENZEL DT 52 96226 ориентирован на небольшие участки. Имеет точную балансировку, полуавтоматическую подачу лески, эргономичную конструкцию. Оборотистый мощный двигатель, стальной нож и емкий бачок в комплектации созданы специально для продолжительной работы и больших нагрузок.