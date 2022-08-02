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Триммер бензиновый DT 52, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Триммер бензиновый DT 52, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Арт. mir-instrumenta_44621
    5.0
    1
    Триммер бензиновый DT 52, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Триммер бензиновый DT 52, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Триммер бензиновый DT 52, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Триммер бензиновый DT 52, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DT 52, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DT 52, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DT 52, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DT 52, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

      Триммер бензиновый DT 52, 52 см3, 3 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. mir-instrumenta_44621
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7.92
      Мощность, л.с.
      		3
      Тактность двигателя
      		двухтактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер DENZEL DT 52 96226 ориентирован на небольшие участки. Имеет точную балансировку, полуавтоматическую подачу лески, эргономичную конструкцию. Оборотистый мощный двигатель, стальной нож и емкий бачок в комплектации созданы специально для продолжительной работы и больших нагрузок.

        Преимущества

        • DENZEL DT 52 96226 оснащен мощным и экономичным двигателем
        • Наработка на отказ 80 часов, подтвержденная испытаниями
        • Высококачественный ударопрочный пластик
        • Полуавтоматическая катушка с леской, трехлопастной диск и ремень в комплекте
        • Надежная конструкция стартера
        • Точная балансировка инструмента для продолжительного использования
        • Эргономичная конструкция