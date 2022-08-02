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Бензиновый триммер Denzel DT-43
Арт. О00000040575
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|8
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Мощность, л.с.
|2.5
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Ширина скашивания леской, см
|42
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- Бензиновый триммер DENZEL DT 43 96224 справится со скашиванием густой травы на неровных больших площадях. Имеет точную балансировку, полуавтоматическую подачу лески, эргономичную конструкцию. Оборотистый мощный двигатель, стальной нож и емкий бачок в комплектации созданы специально для продолжительной работы и больших нагрузок.
Преимущества
- DENZEL DT 43 96224 оснащен мощным и экономичным двигателем
- Наработка на отказ 80 часов, подтвержденная испытаниями
- Высококачественный ударопрочный пластик
- Полуавтоматическая катушка с леской, трехлопастной диск и ремень в комплекте
- Надежная конструкция стартера
- Точная балансировка инструмента для продолжительного использования
- Эргономичная конструкция