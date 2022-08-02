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Бензиновый триммер Denzel DT-43
5.0
1
9 130 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Denzel DT-43
Арт. О00000040575
5.0
1
Бензиновый триммер Denzel DT-43
Бензиновый триммер Denzel DT-43
Бензиновый триммер Denzel DT-43
Бензиновый триммер Denzel DT-43
Бензиновый триммер Denzel DT-43
Бензиновый триммер Denzel DT-43
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Denzel DT-43
Бензиновый триммер Denzel DT-43
Бензиновый триммер Denzel DT-43
Бензиновый триммер Denzel DT-43
Бензиновый триммер Denzel DT-43
Бензиновый триммер Denzel DT-43

Бензиновый триммер Denzel DT-43

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9 130 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 229 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000040575
5.0
1

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
8
Мощность, л.с.
2.5
Ширина скашивания леской, см
42
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 130 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 229 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновый триммер DENZEL DT 43 96224 справится со скашиванием густой травы на неровных больших площадях. Имеет точную балансировку, полуавтоматическую подачу лески, эргономичную конструкцию. Оборотистый мощный двигатель, стальной нож и емкий бачок в комплектации созданы специально для продолжительной работы и больших нагрузок.

    Преимущества

    • DENZEL DT 43 96224 оснащен мощным и экономичным двигателем
    • Наработка на отказ 80 часов, подтвержденная испытаниями
    • Высококачественный ударопрочный пластик
    • Полуавтоматическая катушка с леской, трехлопастной диск и ремень в комплекте
    • Надежная конструкция стартера
    • Точная балансировка инструмента для продолжительного использования
    • Эргономичная конструкция