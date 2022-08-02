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Триммер бензиновый DT 33, 33 см3, 1,8 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Триммер бензиновый DT 33, 33 см3, 1,8 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Арт. mir-instrumenta_44617
    5.0
    1
    Триммер бензиновый DT 33, 33 см3, 1,8 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Триммер бензиновый DT 33, 33 см3, 1,8 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
    Триммер бензиновый DT 33, 33 см3, 1,8 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DT 33, 33 см3, 1,8 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DT 33, 33 см3, 1,8 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
      Триммер бензиновый DT 33, 33 см3, 1,8 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

      Триммер бензиновый DT 33, 33 см3, 1,8 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. mir-instrumenta_44617
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7
      Мощность, л.с.
      		1
      Тактность двигателя
      		двухтактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер DENZEL DT 33 96222 справится со скашиванием густой травы на неровных больших площадях. Велосипедная рукоятка регулируется, делает управление инструментом комфортным. В комплект входит катушка с полуавтоматической подачей лески, стальной нож.

        Преимущества

        • DENZEL DT 33 96222 оснащен мощным и экономичным двигателем
        • Наработка на отказ 80 часов, подтвержденная испытаниями
        • Высококачественный ударопрочный пластик
        • Полуавтоматическая катушка с леской, трехлопастной нож и ремень в комплекте
        • Надежная конструкция стартера
        • Точная балансировка инструмента для продолжительного использования
        • Эргономичная конструкция