Триммер бензиновый DT 33, 33 см3, 1,8 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel

Преимущества

DENZEL DT 33 96222 оснащен мощным и экономичным двигателем

Наработка на отказ 80 часов, подтвержденная испытаниями

Высококачественный ударопрочный пластик

Полуавтоматическая катушка с леской, трехлопастной нож и ремень в комплекте

Надежная конструкция стартера

Точная балансировка инструмента для продолжительного использования

Эргономичная конструкция

Бензиновый триммер DENZEL DT 33 96222 справится со скашиванием густой травы на неровных больших площадях. Велосипедная рукоятка регулируется, делает управление инструментом комфортным. В комплект входит катушка с полуавтоматической подачей лески, стальной нож.