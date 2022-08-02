Триммер бензиновый DT 33, 33 см3, 1,8 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
Арт. mir-instrumenta_44617
Триммер бензиновый DT 33, 33 см3, 1,8 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
Арт. mir-instrumenta_44617
Характеристики
|
Производитель
|
Режущий элемент
|леска, нож
|
Вес, кг
|7
|
Мощность, л.с.
|1
|
Тактность двигателя
|двухтактный
- Бензиновый триммер DENZEL DT 33 96222 справится со скашиванием густой травы на неровных больших площадях. Велосипедная рукоятка регулируется, делает управление инструментом комфортным. В комплект входит катушка с полуавтоматической подачей лески, стальной нож.
Преимущества
- DENZEL DT 33 96222 оснащен мощным и экономичным двигателем
- Наработка на отказ 80 часов, подтвержденная испытаниями
- Высококачественный ударопрочный пластик
- Полуавтоматическая катушка с леской, трехлопастной нож и ремень в комплекте
- Надежная конструкция стартера
- Точная балансировка инструмента для продолжительного использования
- Эргономичная конструкция