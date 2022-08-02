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Denzel Триммер бензиновый DGT-520S, 52см3, 3 л.с., разъемная штанга, состоит из 2 частей
4.0
1
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Бензиновые триммеры
    Denzel Триммер бензиновый DGT-520S, 52см3, 3 л.с., разъемная штанга, состоит из 2 частей
    Арт. О00000040577
    4.0
    1
    Denzel Триммер бензиновый DGT-520S, 52см3, 3 л.с., разъемная штанга, состоит из 2 частей
    Denzel Триммер бензиновый DGT-520S, 52см3, 3 л.с., разъемная штанга, состоит из 2 частей
    Denzel Триммер бензиновый DGT-520S, 52см3, 3 л.с., разъемная штанга, состоит из 2 частей
    Denzel Триммер бензиновый DGT-520S, 52см3, 3 л.с., разъемная штанга, состоит из 2 частей
    Denzel Триммер бензиновый DGT-520S, 52см3, 3 л.с., разъемная штанга, состоит из 2 частей
    Denzel Триммер бензиновый DGT-520S, 52см3, 3 л.с., разъемная штанга, состоит из 2 частей
    Denzel Триммер бензиновый DGT-520S, 52см3, 3 л.с., разъемная штанга, состоит из 2 частей
      Denzel Триммер бензиновый DGT-520S, 52см3, 3 л.с., разъемная штанга, состоит из 2 частей
      Denzel Триммер бензиновый DGT-520S, 52см3, 3 л.с., разъемная штанга, состоит из 2 частей
      Denzel Триммер бензиновый DGT-520S, 52см3, 3 л.с., разъемная штанга, состоит из 2 частей
      Denzel Триммер бензиновый DGT-520S, 52см3, 3 л.с., разъемная штанга, состоит из 2 частей
      Denzel Триммер бензиновый DGT-520S, 52см3, 3 л.с., разъемная штанга, состоит из 2 частей
      Denzel Триммер бензиновый DGT-520S, 52см3, 3 л.с., разъемная штанга, состоит из 2 частей
      Denzel Триммер бензиновый DGT-520S, 52см3, 3 л.с., разъемная штанга, состоит из 2 частей

      Denzel Триммер бензиновый DGT-520S, 52см3, 3 л.с., разъемная штанга, состоит из 2 частей

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000040577
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, диск
      Вес, кг
      		8.1
      Мощность, л.с.
      		3
      Ширина скашивания леской, см
      		42
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый триммер Denzel 520S 96239 предназначен для кошения кустарника и травы на открытых пространствах. Разборный вал обеспечивает удобство хранения и транспортировки триммера. Система Easy Start обеспечивает легкий запуск без рывков. Современная система антивибрации делает работу с триммером максимально комфортной.

        Преимущества 

        • Denzel 520S 96239 оснащен мощным и экономичным двигателем последнего поколения
        • Разборная штанга
        • Наработка на отказ 120 часов, подтвержденная испытаниями
        • Хромированные детали цилиндро-поршневой группы
        • Катушка усиленной конструкции и высококачественный нож с твердосплавными напайками в комплекте
        • Система запуска Easy Start
        • Высококачественный ударопрочный пластик
        • Эффективная антивибрационная система