Denzel Триммер бензиновый DGT-520S, 52см3, 3 л.с., разъемная штанга, состоит из 2 частей
Арт. О00000040577
Denzel Триммер бензиновый DGT-520S, 52см3, 3 л.с., разъемная штанга, состоит из 2 частей
Арт. О00000040577
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, диск
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Вес, кг
|8.1
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Мощность, л.с.
|3
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Ширина скашивания леской, см
|42
- Бензиновый триммер Denzel 520S 96239 предназначен для кошения кустарника и травы на открытых пространствах. Разборный вал обеспечивает удобство хранения и транспортировки триммера. Система Easy Start обеспечивает легкий запуск без рывков. Современная система антивибрации делает работу с триммером максимально комфортной.
Преимущества
- Denzel 520S 96239 оснащен мощным и экономичным двигателем последнего поколения
- Разборная штанга
- Наработка на отказ 120 часов, подтвержденная испытаниями
- Хромированные детали цилиндро-поршневой группы
- Катушка усиленной конструкции и высококачественный нож с твердосплавными напайками в комплекте
- Система запуска Easy Start
- Высококачественный ударопрочный пластик
- Эффективная антивибрационная система