Триммер бензиновый DGT 330, 33 см3, 1,8 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
Арт. mir-instrumenta_44624
Триммер бензиновый DGT 330, 33 см3, 1,8 л. с, неразъемная штанга, состоит из 2 частей Denzel
Арт. mir-instrumenta_44624
Характеристики
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Производитель
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7
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Мощность, л.с.
|1
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Тактность двигателя
|двухтактный
- Бензиновый триммер Denzel DGT 330 96234 позволяет косить газонную траву, крупные сорняки, небольшие кустарники. Система Easy Start обеспечивает легкий запуск без рывков. Современная система антивибрации делает работу с триммером максимально комфортной.
Преимущества
- Denzel DGT 330 96234 оснащен мощным и экономичным двигателем последнего поколения
- Наработка на отказ 120 часов, подтвержденная испытаниями
- Хромированные детали цилиндро-поршневой группы
- Катушка усиленной конструкции и высококачественный нож с твердосплавными напайками в комплекте
- Система запуска Easy Start
- Высококачественный ударопрочный пластик
- Эффективная антивибрационная система