Бензиновый триммер Huter GGT-520S 70/2/33
Арт. О00000026402
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, диск
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Вес, кг
|9.8
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Мощность, л.с.
|3
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Ширина скашивания леской, см
|46
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- Триммер бензиновый Huter GGT-520Т — это ранцевый инструмент с двухтактным одноцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением мощностью 2300 Вт. Предназначен для скашивания и подравнивания травы на газонах, небольших садовых и дачных участках. Оснащен прямой неразборной металлической штангой, эргономичной U-образной ручкой, защитным пластиковым кожухом.
Преимущества
- Органы управления вынесены на одну ручку для удобства использования
- Ранцевый ремень позволяет правильно распределить нагрузку, сбалансировать инструмент и увеличить маневренность
- Гибкий пластиковый кожух защищает оператора от вылетающих камней и фрагментов обрабатываемой растительности