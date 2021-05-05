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Бензиновый триммер Huter GGT-520S 70/2/33
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Huter GGT-520S 70/2/33
    Арт. О00000026402
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Huter GGT-520S 70/2/33
    Бензиновый триммер Huter GGT-520S 70/2/33
    Бензиновый триммер Huter GGT-520S 70/2/33
    Бензиновый триммер Huter GGT-520S 70/2/33
    Бензиновый триммер Huter GGT-520S 70/2/33
    Бензиновый триммер Huter GGT-520S 70/2/33
      Бензиновый триммер Huter GGT-520S 70/2/33
      Бензиновый триммер Huter GGT-520S 70/2/33
      Бензиновый триммер Huter GGT-520S 70/2/33
      Бензиновый триммер Huter GGT-520S 70/2/33
      Бензиновый триммер Huter GGT-520S 70/2/33
      Бензиновый триммер Huter GGT-520S 70/2/33

      Бензиновый триммер Huter GGT-520S 70/2/33

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026402
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, диск
      Вес, кг
      		9.8
      Мощность, л.с.
      		3
      Ширина скашивания леской, см
      		46
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Триммер бензиновый Huter GGT-520Т — это ранцевый инструмент с двухтактным одноцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением мощностью 2300 Вт. Предназначен для скашивания и подравнивания травы на газонах, небольших садовых и дачных участках. Оснащен прямой неразборной металлической штангой, эргономичной U-образной ручкой, защитным пластиковым кожухом.

        Преимущества

        • Органы управления вынесены на одну ручку для удобства использования
        • Ранцевый ремень позволяет правильно распределить нагрузку, сбалансировать инструмент и увеличить маневренность
        • Гибкий пластиковый кожух защищает оператора от вылетающих камней и фрагментов обрабатываемой растительности