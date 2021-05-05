Бензиновый триммер Huter GGT-520S 70/2/33

Преимущества

Органы управления вынесены на одну ручку для удобства использования

Ранцевый ремень позволяет правильно распределить нагрузку, сбалансировать инструмент и увеличить маневренность

Гибкий пластиковый кожух защищает оператора от вылетающих камней и фрагментов обрабатываемой растительности

Триммер бензиновый Huter GGT-520Т — это ранцевый инструмент с двухтактным одноцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением мощностью 2300 Вт. Предназначен для скашивания и подравнивания травы на газонах, небольших садовых и дачных участках. Оснащен прямой неразборной металлической штангой, эргономичной U-образной ручкой, защитным пластиковым кожухом.