Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25
Арт. X18604
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|6.2
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Мощность, л.с.
|1
- Бензокоса Oleo-Mac SPARTA 25 используется на подрезания травы на садовых участках
Легкий доступ к воздушному фильтру не требует использование специального инструмента, поэтому упрощает обслуживание прибора
Руль велосипедной формы равномерно распределяет нагрузку на обе руки оператора для долгой работы без усталости
Алюминиевая штанга уменьшает вес устройства и не подвергается коррозии, из-за чего прослужит долго
Преимущества
- На рукоятку выведены органы управления - для лучшего контроля за инструментом
- Система гашения шума и вибрации
- Велосипедная рукоятка способствует естественному движению бензиновой косы Oleo-Mac SPARTA 25
- Два режущих инструмента: леска и диск
- Праймер - быстрый запуск двигателя