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Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25
    Арт. X18604
    5.0
    1
    Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25
    Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25
    Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25
    Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25
    Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25
    Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25
    Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25
    Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25
      Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25
      Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25
      Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25
      Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25
      Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25
      Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25
      Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25
      Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25

      Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25

      Найти аналог
      Нет в наличии
      2 месяца гарантии
      Арт. X18604
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		6.2
      Мощность, л.с.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      2 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензокоса Oleo-Mac SPARTA 25 используется на подрезания травы на садовых участках
        Легкий доступ к воздушному фильтру не требует использование специального инструмента, поэтому упрощает обслуживание прибора
        Руль велосипедной формы равномерно распределяет нагрузку на обе руки оператора для долгой работы без усталости
        Алюминиевая штанга уменьшает вес устройства и не подвергается коррозии, из-за чего прослужит долго

        Преимущества

        • На рукоятку выведены органы управления - для лучшего контроля за инструментом
        • Система гашения шума и вибрации
        • Велосипедная рукоятка способствует естественному движению бензиновой косы Oleo-Mac SPARTA 25
        • Два режущих инструмента: леска и диск
        • Праймер - быстрый запуск двигателя