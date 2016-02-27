Бензиновый триммер Oleo-Mac Sparta 25

Преимущества

На рукоятку выведены органы управления - для лучшего контроля за инструментом

Система гашения шума и вибрации

Велосипедная рукоятка способствует естественному движению бензиновой косы Oleo-Mac SPARTA 25

Два режущих инструмента: леска и диск

Праймер - быстрый запуск двигателя

Бензокоса Oleo-Mac SPARTA 25 используется на подрезания травы на садовых участкахЛегкий доступ к воздушному фильтру не требует использование специального инструмента, поэтому упрощает обслуживание прибораРуль велосипедной формы равномерно распределяет нагрузку на обе руки оператора для долгой работы без усталостиАлюминиевая штанга уменьшает вес устройства и не подвергается коррозии, из-за чего прослужит долго