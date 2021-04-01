Электрический триммер Makita UR3500

Преимущества

Небольшой вес электрокосы Makita UR3500

Отсутствие вредных выхлопов

Простота в эксплуатации

Защитный кожух

Малошумность

Наплечный ремень - для комфортной работы

Изогнутый вал позволяет скашивать траву под лавками и вокруг кустов

Электрокоса Makita UR3500 - бытовой агрегат с двигателем мощностью, используемый для скашивания газонной травы. Отличается малошумностью, простотой в эксплуатации. Гнутый вал позволяет работать под лавками или вокруг кустов. Наплечный ремень способствует более комфортной работе.