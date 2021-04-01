Электрический триммер Makita UR3500
Арт. X18612789
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|4.3
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Мощность, кВт
|0.7
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Ширина скашивания леской, см
|35
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- Электрокоса Makita UR3500 - бытовой агрегат с двигателем мощностью, используемый для скашивания газонной травы. Отличается малошумностью, простотой в эксплуатации. Гнутый вал позволяет работать под лавками или вокруг кустов. Наплечный ремень способствует более комфортной работе.
Преимущества
- Небольшой вес электрокосы Makita UR3500
- Отсутствие вредных выхлопов
- Простота в эксплуатации
- Защитный кожух
- Малошумность
- Наплечный ремень - для комфортной работы
- Изогнутый вал позволяет скашивать траву под лавками и вокруг кустов