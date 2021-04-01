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Электрический триммер Makita UR3500
4.2
19
8 299 ₽
10 900 ₽
Электрические триммеры
    Электрический триммер Makita UR3500
    Арт. X18612789
    4.2
    19
    Электрический триммер Makita UR3500
    Электрический триммер Makita UR3500
    Электрический триммер Makita UR3500
    Электрический триммер Makita UR3500
    Электрический триммер Makita UR3500
    Электрический триммер Makita UR3500
      Электрический триммер Makita UR3500
      Электрический триммер Makita UR3500
      Электрический триммер Makita UR3500
      Электрический триммер Makita UR3500
      Электрический триммер Makita UR3500
      Электрический триммер Makita UR3500

      Электрический триммер Makita UR3500

      • -2 601 ₽
      8 299 ₽
      10 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X18612789
      4.2
      19

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		4.3
      Мощность, кВт
      		0.7
      Ширина скашивания леской, см
      		35
      Все характеристики
      • -2 601 ₽
      8 299 ₽
      10 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрокоса Makita UR3500 - бытовой агрегат с двигателем мощностью, используемый для скашивания газонной травы. Отличается малошумностью, простотой в эксплуатации. Гнутый вал позволяет работать под лавками или вокруг кустов. Наплечный ремень способствует более комфортной работе.

        Преимущества

        • Небольшой вес электрокосы Makita UR3500
        • Отсутствие вредных выхлопов
        • Простота в эксплуатации
        • Защитный кожух
        • Малошумность
        • Наплечный ремень - для комфортной работы
        • Изогнутый вал позволяет скашивать траву под лавками и вокруг кустов