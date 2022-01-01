Машина подметальная SM 800PRO

Преимущества

Четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель Honda GCV160 OHC

Большая нейлоновая щетка диаметром 45 см

Регулировка угла поворота и нажима щетки

3 передачи вперед

Регулируемая по высоте рукоятка

Подметальная машина Caiman SM 800 PRO с двигателем Honda обладает оптимальным сбалансированным распределением веса, что делает работу с ней чрезвычайно легкой. Возможно подсоединение отвала для уборки снега, сборочного бункера и системы распыления (опции).