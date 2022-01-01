Машина подметальная SM 800PRO
Арт. 1128661
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Франция
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Объем бака, л
|1.9
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Диаметр щетки, мм
|450
- Подметальная машина Caiman SM 800 PRO с двигателем Honda обладает оптимальным сбалансированным распределением веса, что делает работу с ней чрезвычайно легкой. Возможно подсоединение отвала для уборки снега, сборочного бункера и системы распыления (опции).
Преимущества
- Четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель Honda GCV160 OHC
- Большая нейлоновая щетка диаметром 45 см
- Регулировка угла поворота и нажима щетки
- 3 передачи вперед
- Регулируемая по высоте рукоятка