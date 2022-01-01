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Машина подметальная SM 800PRO
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Подметально-уборочные машины
    Машина подметальная SM 800PRO
    Арт. 1128661
    Машина подметальная SM 800PRO

      Машина подметальная SM 800PRO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128661

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Франция
      Объем бака, л
      		1.9
      Диаметр щетки, мм
      		450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Подметальная машина Caiman SM 800 PRO с двигателем Honda обладает оптимальным сбалансированным распределением веса, что делает работу с ней чрезвычайно легкой. Возможно подсоединение отвала для уборки снега, сборочного бункера и системы распыления (опции).

        Преимущества

        • Четырехтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель Honda GCV160 OHC
        • Большая нейлоновая щетка диаметром 45 см
        • Регулировка угла поворота и нажима щетки
        • 3 передачи вперед
        • Регулируемая по высоте рукоятка