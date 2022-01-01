Машина подметальная SM 1200

Преимущества

Регулировка угла атаки и прижатия щетки

Светодиодная фара

Цепи противоскольжения

Нулей радиус разворота

Подметальная машина Caiman SM 1200 оснащена большой нейлоновой 12-ти секционной щеткой с рабочей шириной 1200 мм и диаметром 330 мм, которая идеальна для уборки грязи, пыли и мусора. Регулировка угла поворота (22 градуса) и нажима щетки, регулировка скорости вращения (5 положений) позволяют оптимально настроить положение щетки в зависимости от направления сметания грязи (3 положения вправо, 3 положения влево, прямо) и типа убираемой поверхности. В качестве дополнительных опций возможна установка отвала для уборки снега, цепи противоскольжения, контейнера для сбора мусора, системы распыления для влажной уборки и светодиодной фары.