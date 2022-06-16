Преимущества

Прочная конструкция Huter SGC 4100S 70/7/19

Большие колеса - высокая проходимость

Поворотная щетка

Скорости - 5 вперед/2 назад

Не требует специального обслуживания

Возможность подключения снегоуборочного модуля

Подметальная машина Huter SGC 4100S 70/7/19 предназначена для расчистки небольших территорий. Оборудована мощным 4-х тактным двигателем, который справляется с любыми нагрузками. Ширина подметаемой поверхности достигает 70 см, что позволяет быстро справляться с работой. В машине предусмотрено 5 скоростей вперед и 2 скорости назад.