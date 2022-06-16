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Подметальная машина Huter SGC 4100S
5.0
2
Найти аналог
Подметально-уборочные машины
    Подметальная машина Huter SGC 4100S
    Арт. О00000012867
    5.0
    2
    Подметальная машина Huter SGC 4100S

      Подметальная машина Huter SGC 4100S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000012867
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Объем бака, л
      		3.6
      Вес, кг
      		67
      Габариты, мм
      		890x660x620
      Тяговый привод
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подметальная машина Huter SGC 4100S 70/7/19 предназначена для расчистки небольших территорий. Оборудована мощным 4-х тактным двигателем, который справляется с любыми нагрузками. Ширина подметаемой поверхности достигает 70 см, что позволяет быстро справляться с работой. В машине предусмотрено 5 скоростей вперед и 2 скорости назад.

        Преимущества

        • Прочная конструкция Huter SGC 4100S 70/7/19
        • Большие колеса - высокая проходимость
        • Поворотная щетка
        • Скорости - 5 вперед/2 назад
        • Не требует специального обслуживания
        • Возможность подключения снегоуборочного модуля