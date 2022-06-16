Подметальная машина Huter SGC 4100S
Арт. О00000012867
Характеристики
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Производитель
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Объем бака, л
|3.6
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Вес, кг
|67
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Габариты, мм
|890x660x620
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Тяговый привод
|Нет
- Подметальная машина Huter SGC 4100S 70/7/19 предназначена для расчистки небольших территорий. Оборудована мощным 4-х тактным двигателем, который справляется с любыми нагрузками. Ширина подметаемой поверхности достигает 70 см, что позволяет быстро справляться с работой. В машине предусмотрено 5 скоростей вперед и 2 скорости назад.
Преимущества
- Прочная конструкция Huter SGC 4100S 70/7/19
- Большие колеса - высокая проходимость
- Поворотная щетка
- Скорости - 5 вперед/2 назад
- Не требует специального обслуживания
- Возможность подключения снегоуборочного модуля