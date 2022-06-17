Преимущества

Штанга разбирается - Huter GET-1700B 70/1/8 удобно перевозить и хранить

Плавный пуск двигателя

Регулировка ширины кошения

Эргономичные рукояти обеспечивают комфорт при работе

Небольшой вес двигателя

Регулируемая длина ступицы позволяет настроить устройство под любой рост

Кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора

Универсально подходит как режущая леска, так и нож

Источником питания является обычная розетка 220В/50Гц

Электрический триммер Huter GET-1700B 70/1/8 предназначен для скоса и подравнивания газонов, садовых участков, цветочных клумб, заборов и других мест.Благодаря разборной штанге инструмент не занимает много места при хранении.Модель укомплектована катушкой с леской и ножом. Леска применима для скашивания мягкой травы в труднодоступных местах. Трехлопастной нож эффективен для высокой травы с жесткими стеблями.