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Электрический триммер Huter GET-1700B 70/1/8
5.0
2
12 190 ₽
Электрические триммеры
    Электрический триммер Huter GET-1700B 70/1/8
    Арт. О00000012995
    5.0
    2
    Электрический триммер Huter GET-1700B 70/1/8
    Электрический триммер Huter GET-1700B 70/1/8
    Электрический триммер Huter GET-1700B 70/1/8
    Электрический триммер Huter GET-1700B 70/1/8
    Электрический триммер Huter GET-1700B 70/1/8
    Электрический триммер Huter GET-1700B 70/1/8
      Электрический триммер Huter GET-1700B 70/1/8
      Электрический триммер Huter GET-1700B 70/1/8
      Электрический триммер Huter GET-1700B 70/1/8
      Электрический триммер Huter GET-1700B 70/1/8
      Электрический триммер Huter GET-1700B 70/1/8
      Электрический триммер Huter GET-1700B 70/1/8

      Электрический триммер Huter GET-1700B 70/1/8

      12 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Арт. О00000012995
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		6
      Мощность, кВт
      		1.7
      Ширина скашивания леской, см
      		42
      Все характеристики
      12 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический триммер Huter GET-1700B 70/1/8 предназначен для скоса и подравнивания газонов, садовых участков, цветочных клумб, заборов и других мест.
        Благодаря разборной штанге инструмент не занимает много места при хранении.
        Модель укомплектована катушкой с леской и ножом. Леска применима для скашивания мягкой травы в труднодоступных местах. Трехлопастной нож эффективен для высокой травы с жесткими стеблями.

        Преимущества

        • Штанга разбирается - Huter GET-1700B 70/1/8 удобно перевозить и хранить
        • Плавный пуск двигателя
        • Регулировка ширины кошения
        • Эргономичные рукояти обеспечивают комфорт при работе
        • Небольшой вес двигателя
        • Регулируемая длина ступицы позволяет настроить устройство под любой рост
        • Кожух предотвращает вылет скошенной травы на оператора
        • Универсально подходит как режущая леска, так и нож
        • Источником питания является обычная розетка 220В/50Гц