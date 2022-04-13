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Аккумуляторный триммер Stihl FSA 56 SET 45220115718
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные триммеры
    Аккумуляторный триммер Stihl FSA 56 SET 45220115718
    Арт. X186127901
    5.0
    2
    Аккумуляторный триммер Stihl FSA 56 SET 45220115718
    Аккумуляторный триммер Stihl FSA 56 SET 45220115718
      Аккумуляторный триммер Stihl FSA 56 SET 45220115718
      Аккумуляторный триммер Stihl FSA 56 SET 45220115718

      Аккумуляторный триммер Stihl FSA 56 SET 45220115718

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186127901
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Форма ручки
      		D-образная
      Разборный вал
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный триммер Stihl FSA 56 SET 45220115718 с хорошей результативностью кошения используется в саду.
        Штанга регулируется без специального инструмента от 1470 до 1670 мм.
        Инструмент работает на аккумуляторе, что обеспечивает независимость от розетки.
        При нажатии на косильную головку AutoCut 2-2 автоматически регулируется длина струны.

        Преимущества

        • T-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента
        • Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной
        • Обрезиненная рукоятка
        • Тихая работа Stihl FSA 56 SET 45220115718