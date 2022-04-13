Преимущества

T-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента

Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной

Обрезиненная рукоятка

Тихая работа Stihl FSA 56 SET 45220115718

Аккумуляторный триммер Stihl FSA 56 SET 45220115718 с хорошей результативностью кошения используется в саду.Штанга регулируется без специального инструмента от 1470 до 1670 мм.Инструмент работает на аккумуляторе, что обеспечивает независимость от розетки.При нажатии на косильную головку AutoCut 2-2 автоматически регулируется длина струны.