Аккумуляторный триммер Stihl FSA 56 SET 45220115718
Арт. X186127901
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Форма ручки
|D-образная
|
Разборный вал
|Нет
С этим товаром смотрят
- Аккумуляторный триммер Stihl FSA 56 SET 45220115718 с хорошей результативностью кошения используется в саду.
Штанга регулируется без специального инструмента от 1470 до 1670 мм.
Инструмент работает на аккумуляторе, что обеспечивает независимость от розетки.
При нажатии на косильную головку AutoCut 2-2 автоматически регулируется длина струны.
Преимущества
- T-образный винт позволяет быстро установить эргономичную круговую рукоятку в требуемое положение и надёжно зафиксировать её - без помощи специального инструмента
- Низкий уровень вибрации на рукоятках делает работу лёгкой и приятной
- Обрезиненная рукоятка
- Тихая работа Stihl FSA 56 SET 45220115718