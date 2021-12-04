Бензиновый триммер Echo SRM-350ES
Арт. X186126193
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|6.78
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Мощность, л.с.
|1.5
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Ширина скашивания леской, см
|25.5
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- Мотокоса ECHO SRM-350ES предназначена для тяжелых условий работы. Эффект "обратного удара" исключает устройство быстрого и легкого запуска ES-start. Резиновый виброизолятор способствует уменьшению вибрации на штанге во время работы двигателя. Трехточечный наплечный ремень делает продолжительную работу более комфортной и неутомительной
Преимущества
- Система "легкого старта"
- Металлический картер
- Антивибрационная система
- Hard Chrome - покрытие стенок цилиндра
- Кованый коленвал и шатун
- Наплечный ремень
- Маневренность
- Полуавтоматическая косильная головка
- Дополнительный топливный насос
- Фетровый воздушный фильтр
- Карбюратор ротационного типа
- Полупрозрачный топливный бак
- Низкий расход топлива
- Электронное зажигание
- Стопор курка газа
- Оптимальное соотношение веса
- Быстросъемная крышка воздушного фильтра
- Простое обслуживание