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Бензиновый триммер Echo SRM-350ES
4.9
22
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Echo SRM-350ES
    Арт. X186126193
    4.9
    22
    Бензиновый триммер Echo SRM-350ES
    Бензиновый триммер Echo SRM-350ES
    Бензиновый триммер Echo SRM-350ES
    Бензиновый триммер Echo SRM-350ES
      Бензиновый триммер Echo SRM-350ES
      Бензиновый триммер Echo SRM-350ES
      Бензиновый триммер Echo SRM-350ES
      Бензиновый триммер Echo SRM-350ES

      Бензиновый триммер Echo SRM-350ES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186126193
      4.9
      22

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		6.78
      Мощность, л.с.
      		1.5
      Ширина скашивания леской, см
      		25.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотокоса ECHO SRM-350ES предназначена для тяжелых условий работы. Эффект "обратного удара" исключает устройство быстрого и легкого запуска ES-start. Резиновый виброизолятор способствует уменьшению вибрации на штанге во время работы двигателя. Трехточечный наплечный ремень делает продолжительную работу более комфортной и неутомительной

        Преимущества

        • Система "легкого старта"
        • Металлический картер
        • Антивибрационная система
        • Hard Chrome - покрытие стенок цилиндра
        • Кованый коленвал и шатун
        • Наплечный ремень
        • Маневренность
        • Полуавтоматическая косильная головка
        • Дополнительный топливный насос
        • Фетровый воздушный фильтр
        • Карбюратор ротационного типа
        • Полупрозрачный топливный бак
        • Низкий расход топлива
        • Электронное зажигание
        • Стопор курка газа
        • Оптимальное соотношение веса
        • Быстросъемная крышка воздушного фильтра
        • Простое обслуживание