Бензиновый триммер Echo SRM-350ES

Преимущества

Система "легкого старта"

Металлический картер

Антивибрационная система

Hard Chrome - покрытие стенок цилиндра

Кованый коленвал и шатун

Наплечный ремень

Маневренность

Полуавтоматическая косильная головка

Дополнительный топливный насос

Фетровый воздушный фильтр

Карбюратор ротационного типа

Полупрозрачный топливный бак

Низкий расход топлива

Электронное зажигание

Стопор курка газа

Оптимальное соотношение веса

Быстросъемная крышка воздушного фильтра

Простое обслуживание

Мотокоса ECHO SRM-350ES предназначена для тяжелых условий работы. Эффект "обратного удара" исключает устройство быстрого и легкого запуска ES-start. Резиновый виброизолятор способствует уменьшению вибрации на штанге во время работы двигателя. Трехточечный наплечный ремень делает продолжительную работу более комфортной и неутомительной