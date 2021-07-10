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Бензиновый триммер Echo SRM-330ES
4.6
13
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Echo SRM-330ES
    Арт. X186126170
    4.6
    13
    Бензиновый триммер Echo SRM-330ES
    Бензиновый триммер Echo SRM-330ES
    Бензиновый триммер Echo SRM-330ES
    Бензиновый триммер Echo SRM-330ES
    Бензиновый триммер Echo SRM-330ES
      Бензиновый триммер Echo SRM-330ES
      Бензиновый триммер Echo SRM-330ES
      Бензиновый триммер Echo SRM-330ES
      Бензиновый триммер Echo SRM-330ES
      Бензиновый триммер Echo SRM-330ES

      Бензиновый триммер Echo SRM-330ES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      2 месяца гарантии
      Арт. X186126170
      4.6
      13

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		6.76
      Мощность, л.с.
      		1.22
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      2 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотокоса ECHO SRM-330ES предназначена для тяжелых условий работы. У инструмента полностью отсутствует эффект "обратного удара". Это обеспечено функцией легкого старта "ES-start". Резиновый виброизолятор способствует уменьшению вибрации на штанге во время работы двигателя. Более комфортную работу обеспечивает трехточечный наплечный ремень.

        Преимущества

        • Система "легкого старта"
        • Металлический картер
        • Антивибрационная система
        • Hard Chrome - покрытие стенок цилиндра
        • Кованый коленвал и шатун
        • Наплечный ремень
        • Маневренность
        • Полуавтоматическая косильная головка
        • Дополнительный топливный насос
        • Фетровый воздушный фильтр
        • Карбюратор диафрагменного типа
        • Полупрозрачный топливный бак
        • Низкий расход топлива
        • Электронное зажигание
        • Стопор курка газа
        • Оптимальное соотношение веса
        • Быстросъемная крышка воздушного фильтра
        • Простое обслуживание