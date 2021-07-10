Бензиновый триммер Echo SRM-330ES

Преимущества

Система "легкого старта"

Металлический картер

Антивибрационная система

Hard Chrome - покрытие стенок цилиндра

Кованый коленвал и шатун

Наплечный ремень

Маневренность

Полуавтоматическая косильная головка

Дополнительный топливный насос

Фетровый воздушный фильтр

Карбюратор диафрагменного типа

Полупрозрачный топливный бак

Низкий расход топлива

Электронное зажигание

Стопор курка газа

Оптимальное соотношение веса

Быстросъемная крышка воздушного фильтра

Простое обслуживание

Мотокоса ECHO SRM-330ES предназначена для тяжелых условий работы. У инструмента полностью отсутствует эффект "обратного удара". Это обеспечено функцией легкого старта "ES-start". Резиновый виброизолятор способствует уменьшению вибрации на штанге во время работы двигателя. Более комфортную работу обеспечивает трехточечный наплечный ремень.