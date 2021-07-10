Бензиновый триммер Echo SRM-330ES
Арт. X186126170
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Япония
|
Родина бренда
|Япония
|
Режущий элемент
|леска, нож
|
Вес, кг
|6.76
|
Мощность, л.с.
|1.22
- Мотокоса ECHO SRM-330ES предназначена для тяжелых условий работы. У инструмента полностью отсутствует эффект "обратного удара". Это обеспечено функцией легкого старта "ES-start". Резиновый виброизолятор способствует уменьшению вибрации на штанге во время работы двигателя. Более комфортную работу обеспечивает трехточечный наплечный ремень.
Преимущества
- Система "легкого старта"
- Металлический картер
- Антивибрационная система
- Hard Chrome - покрытие стенок цилиндра
- Кованый коленвал и шатун
- Наплечный ремень
- Маневренность
- Полуавтоматическая косильная головка
- Дополнительный топливный насос
- Фетровый воздушный фильтр
- Карбюратор диафрагменного типа
- Полупрозрачный топливный бак
- Низкий расход топлива
- Электронное зажигание
- Стопор курка газа
- Оптимальное соотношение веса
- Быстросъемная крышка воздушного фильтра
- Простое обслуживание