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Бензиновый триммер Echo GT-22GES
4.5
59
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Echo GT-22GES
    Арт. X186126168
    4.5
    59
    Бензиновый триммер Echo GT-22GES
    Бензиновый триммер Echo GT-22GES
    Бензиновый триммер Echo GT-22GES
    Бензиновый триммер Echo GT-22GES
      Бензиновый триммер Echo GT-22GES
      Бензиновый триммер Echo GT-22GES
      Бензиновый триммер Echo GT-22GES
      Бензиновый триммер Echo GT-22GES

      Бензиновый триммер Echo GT-22GES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186126168
      4.5
      59

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		4.3
      Мощность, л.с.
      		0.91
      Ширина скашивания леской, см
      		22.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Если ваш небольшой зеленый участок остался без присмотра на долгое время, и газон на нем потерял свой опрятный вид, бензотриммер ECHO GT-22GES будет наиболее удобным вариантом для решения этой проблемы. Этот садовый инструмент оборудован легким двухтактным двигателем с системой подкачки топлива для непрерывной работы, надежным металлическим коленвалом, топливным баком объемом в 440 миллилитров для легкого и длительного кошения. Также триммер оснащен системой фильтрации воздуха для сохранения окружающей среды. С его помощью можно косить траву разной высоты, подравнивать низкорастущие кустарники и карликовые декоративные деревья. ECHO GT-22GES купить стоит ради его мобильности, производительности и комфорта.

        Преимущества мотокосы ECHO GT-22GES:

        • Скорость достигает 6500 оборотов в минуту
        • Обладает праймером
        • Экономит топливо
        • Система снижения вибрации
        • Полуавтоматическая головка
        • Косит быстро и чисто
        • Работает на неровных участках
        • Имеет функцию легкого старта
        • Удобна в обращении

        Комплектация:

        • Триммер
        • Триммерная головка
        • Руководство пользователя
        • Упаковка