Бензиновый триммер Echo GT-22GES
Арт. X186126168
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|4.3
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Мощность, л.с.
|0.91
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Ширина скашивания леской, см
|22.5
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Если ваш небольшой зеленый участок остался без присмотра на долгое время, и газон на нем потерял свой опрятный вид, бензотриммер ECHO GT-22GES будет наиболее удобным вариантом для решения этой проблемы. Этот садовый инструмент оборудован легким двухтактным двигателем с системой подкачки топлива для непрерывной работы, надежным металлическим коленвалом, топливным баком объемом в 440 миллилитров для легкого и длительного кошения. Также триммер оснащен системой фильтрации воздуха для сохранения окружающей среды. С его помощью можно косить траву разной высоты, подравнивать низкорастущие кустарники и карликовые декоративные деревья. ECHO GT-22GES купить стоит ради его мобильности, производительности и комфорта.
Преимущества мотокосы ECHO GT-22GES:
- Скорость достигает 6500 оборотов в минуту
- Обладает праймером
- Экономит топливо
- Система снижения вибрации
- Полуавтоматическая головка
- Косит быстро и чисто
- Работает на неровных участках
- Имеет функцию легкого старта
- Удобна в обращении
Комплектация:
- Триммер
- Триммерная головка
- Руководство пользователя
- Упаковка