Бензиновый триммер Echo GT-22GES

Если ваш небольшой зеленый участок остался без присмотра на долгое время, и газон на нем потерял свой опрятный вид, бензотриммер ECHO GT-22GES будет наиболее удобным вариантом для решения этой проблемы. Этот садовый инструмент оборудован легким двухтактным двигателем с системой подкачки топлива для непрерывной работы, надежным металлическим коленвалом, топливным баком объемом в 440 миллилитров для легкого и длительного кошения. Также триммер оснащен системой фильтрации воздуха для сохранения окружающей среды. С его помощью можно косить траву разной высоты, подравнивать низкорастущие кустарники и карликовые декоративные деревья. ECHO GT-22GES купить стоит ради его мобильности, производительности и комфорта.

Преимущества мотокосы ECHO GT-22GES:

Скорость достигает 6500 оборотов в минуту

Обладает праймером

Экономит топливо

Система снижения вибрации

Полуавтоматическая головка

Косит быстро и чисто

Работает на неровных участках

Имеет функцию легкого старта

Удобна в обращении

Комплектация: