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Бензиновый триммер Echo SRM-4510
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Echo SRM-4510
    Арт. О00000014901
    5.0
    1
    Бензиновый триммер Echo SRM-4510
    Бензиновый триммер Echo SRM-4510
    Бензиновый триммер Echo SRM-4510
      Бензиновый триммер Echo SRM-4510
      Бензиновый триммер Echo SRM-4510
      Бензиновый триммер Echo SRM-4510

      Бензиновый триммер Echo SRM-4510

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000014901
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Канада
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7.9
      Мощность, л.с.
      		2.32
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Бензотриммер ECHO SRM-4510 1, 71квт 45,7см3 является идеальным вариантом для покупки, если на дачном, садовом или приусадебном участке все заросло травой. Данный триммер подойдет для скашивания высокой травы, молодой зелени, мелких кустарников и сорняков. Он очень удобный, безопасный, и тщательно прореживает растительность, на что есть несколько причин. Первая, это его специально оборудованный кожух, который препятствует попаданию мелких камней и травы, летящих при покосе. Топливный бак также защищен металлическим корпусом, чтобы исключить любые вредоносные механические воздействия. Вторая - велосипедной формы руль, который снижает нагрузку на плечи и руки, и вмонтированные в рукояти элементы управления, которые позволяют упростить работу. Наличие шлицевого привода на валу уменьшает степень изнашиваемости оборудования. Усиление сцепления позволило увеличить площадь контакта, что привело к термостойкости бензотриммера. И третья причина приобрести ECHO SRM-4510 - невероятно острые ножи из прочной стали, которые с легкостью срезают любые стебли и ветви растений на своем пути.

        Преимущества мотокосы ECHO SRM-4510:

        • Долго служит;
        • Тщательно косит;
        • Легко обслуживается;
        • Термостойкий и влагостойкий;
        • Портативный;
        • Безопасно и комфортно используется.

        Комплектация:

        • Мотокоса;
        • Нож;
        • Упаковка.