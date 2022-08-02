Бензиновый триммер Echo SRM-4510

Бензотриммер ECHO SRM-4510 1, 71квт 45,7см3 является идеальным вариантом для покупки, если на дачном, садовом или приусадебном участке все заросло травой. Данный триммер подойдет для скашивания высокой травы, молодой зелени, мелких кустарников и сорняков. Он очень удобный, безопасный, и тщательно прореживает растительность, на что есть несколько причин. Первая, это его специально оборудованный кожух, который препятствует попаданию мелких камней и травы, летящих при покосе. Топливный бак также защищен металлическим корпусом, чтобы исключить любые вредоносные механические воздействия. Вторая - велосипедной формы руль, который снижает нагрузку на плечи и руки, и вмонтированные в рукояти элементы управления, которые позволяют упростить работу. Наличие шлицевого привода на валу уменьшает степень изнашиваемости оборудования. Усиление сцепления позволило увеличить площадь контакта, что привело к термостойкости бензотриммера. И третья причина приобрести ECHO SRM-4510 - невероятно острые ножи из прочной стали, которые с легкостью срезают любые стебли и ветви растений на своем пути.

Преимущества мотокосы ECHO SRM-4510:

Долго служит;

Тщательно косит;

Легко обслуживается;

Термостойкий и влагостойкий;

Портативный;

Безопасно и комфортно используется.

Комплектация: