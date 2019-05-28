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Бензиновый триммер Echo SRM-4605
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Echo SRM-4605
    Арт. X186126194
    5.0
    1
    Бензиновый триммер Echo SRM-4605
    Бензиновый триммер Echo SRM-4605
    Бензиновый триммер Echo SRM-4605
    Бензиновый триммер Echo SRM-4605
    Бензиновый триммер Echo SRM-4605
    Бензиновый триммер Echo SRM-4605
      Бензиновый триммер Echo SRM-4605
      Бензиновый триммер Echo SRM-4605
      Бензиновый триммер Echo SRM-4605
      Бензиновый триммер Echo SRM-4605
      Бензиновый триммер Echo SRM-4605
      Бензиновый триммер Echo SRM-4605

      Бензиновый триммер Echo SRM-4605

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186126194
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		7.14
      Мощность, л.с.
      		2.45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотокоса ECHO SRM-4605 оснащена антивибрационной системой, которая уменьшает уровень вибрации на штанге во время работы. Трехточечный ремень оптимально распределяет вес по всему телу, снижая утомляемость в течение длительной работы. Полупрозрачный топливный бак позволяет видеть уровень топлива. Быстросъемная крышка воздушного фильтра обеспечивает легкое техническое обслуживание

        Преимущества

        • Металлический картер
        • Антивибрационная система
        • Hard Chrome - покрытие стенок цилиндра
        • Кованый коленвал и шатун
        • Наплечный ремень
        • Маневренность
        • Фетровый воздушный фильтр
        • Карбюратор ротационного типа
        • Полупрозрачный топливный бак
        • Фрикционные накладки на муфте сцепления
        • Электронное зажигание
        • Стопор курка газа
        • Быстросъемная крышка воздушного фильтра