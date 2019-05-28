Бензиновый триммер Echo SRM-4605
Арт. X186126194
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7.14
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Мощность, л.с.
|2.45
- Мотокоса ECHO SRM-4605 оснащена антивибрационной системой, которая уменьшает уровень вибрации на штанге во время работы. Трехточечный ремень оптимально распределяет вес по всему телу, снижая утомляемость в течение длительной работы. Полупрозрачный топливный бак позволяет видеть уровень топлива. Быстросъемная крышка воздушного фильтра обеспечивает легкое техническое обслуживание
Преимущества
- Металлический картер
- Антивибрационная система
- Hard Chrome - покрытие стенок цилиндра
- Кованый коленвал и шатун
- Наплечный ремень
- Маневренность
- Фетровый воздушный фильтр
- Карбюратор ротационного типа
- Полупрозрачный топливный бак
- Фрикционные накладки на муфте сцепления
- Электронное зажигание
- Стопор курка газа
- Быстросъемная крышка воздушного фильтра