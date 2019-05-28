Бензиновый триммер Echo SRM-4605

Преимущества

Металлический картер

Антивибрационная система

Hard Chrome - покрытие стенок цилиндра

Кованый коленвал и шатун

Наплечный ремень

Маневренность

Фетровый воздушный фильтр

Карбюратор ротационного типа

Полупрозрачный топливный бак

Фрикционные накладки на муфте сцепления

Электронное зажигание

Стопор курка газа

Быстросъемная крышка воздушного фильтра

Мотокоса ECHO SRM-4605 оснащена антивибрационной системой, которая уменьшает уровень вибрации на штанге во время работы. Трехточечный ремень оптимально распределяет вес по всему телу, снижая утомляемость в течение длительной работы. Полупрозрачный топливный бак позволяет видеть уровень топлива. Быстросъемная крышка воздушного фильтра обеспечивает легкое техническое обслуживание