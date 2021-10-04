Бензиновый триммер Echo SRM-22GES
Арт. X186126174
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|4.72
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Мощность, л.с.
|0.91
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Ширина скашивания леской, см
|40
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- Мотокоса ECHO SRM-22GES оснащена удобной U-образной рукояткой. Система ES-start обеспечивает плавный пуск и предотвращает толчки. Антивибрационная система, состоящая из резинового виброизолятора, увеличивает комфорт при длительной работе. Наличие ротационного карбюратора позволяет работать мотокосой в любом удобном положении. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев внутренних органов инструмента. Металлический картер увеличивает срок службы инструмента.
Преимущества
- Металлический картер
- Антивибрационная система
- Al-Fed - покрытие стенок цилиндра
- Кованый коленвал и шатун
- Наплечный ремень
- Маневренность
- Полуавтоматическая косильная головка
- "ES-start" - легкий старт
- Дополнительный топливный насос
- Поролоновый воздушный фильтр
- Карбюратор ротационного типа
- Полупрозрачный топливный бак
- Низкий расход топлива
- Электронное зажигание
- Стопор курка газа