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Бензиновый триммер Echo SRM-22GES
4.6
68
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Echo SRM-22GES
    Арт. X186126174
    4.6
    68
    Бензиновый триммер Echo SRM-22GES
    Бензиновый триммер Echo SRM-22GES
    Бензиновый триммер Echo SRM-22GES
    Бензиновый триммер Echo SRM-22GES
    Бензиновый триммер Echo SRM-22GES
      Бензиновый триммер Echo SRM-22GES
      Бензиновый триммер Echo SRM-22GES
      Бензиновый триммер Echo SRM-22GES
      Бензиновый триммер Echo SRM-22GES
      Бензиновый триммер Echo SRM-22GES

      Бензиновый триммер Echo SRM-22GES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186126174
      4.6
      68

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		4.72
      Мощность, л.с.
      		0.91
      Ширина скашивания леской, см
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотокоса ECHO SRM-22GES оснащена удобной U-образной рукояткой. Система ES-start обеспечивает плавный пуск и предотвращает толчки. Антивибрационная система, состоящая из резинового виброизолятора, увеличивает комфорт при длительной работе. Наличие ротационного карбюратора позволяет работать мотокосой в любом удобном положении. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев внутренних органов инструмента. Металлический картер увеличивает срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Металлический картер
        • Антивибрационная система
        • Al-Fed - покрытие стенок цилиндра
        • Кованый коленвал и шатун
        • Наплечный ремень
        • Маневренность
        • Полуавтоматическая косильная головка
        • "ES-start" - легкий старт
        • Дополнительный топливный насос
        • Поролоновый воздушный фильтр
        • Карбюратор ротационного типа
        • Полупрозрачный топливный бак
        • Низкий расход топлива
        • Электронное зажигание
        • Стопор курка газа