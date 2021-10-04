Бензиновый триммер Echo SRM-22GES

Преимущества

Металлический картер

Антивибрационная система

Al-Fed - покрытие стенок цилиндра

Кованый коленвал и шатун

Наплечный ремень

Маневренность

Полуавтоматическая косильная головка

"ES-start" - легкий старт

Дополнительный топливный насос

Поролоновый воздушный фильтр

Карбюратор ротационного типа

Полупрозрачный топливный бак

Низкий расход топлива

Электронное зажигание

Стопор курка газа

Мотокоса ECHO SRM-22GES оснащена удобной U-образной рукояткой. Система ES-start обеспечивает плавный пуск и предотвращает толчки. Антивибрационная система, состоящая из резинового виброизолятора, увеличивает комфорт при длительной работе. Наличие ротационного карбюратора позволяет работать мотокосой в любом удобном положении. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев внутренних органов инструмента. Металлический картер увеличивает срок службы инструмента.