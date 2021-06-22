Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновый триммер Echo SRM-2510, 0,84 кВт
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Echo SRM-2510, 0,84 кВт
    Арт. О00000028563
    5.0
    1
    Бензиновый триммер Echo SRM-2510, 0,84 кВт
    Бензиновый триммер Echo SRM-2510, 0,84 кВт
    Бензиновый триммер Echo SRM-2510, 0,84 кВт
    Бензиновый триммер Echo SRM-2510, 0,84 кВт
    Бензиновый триммер Echo SRM-2510, 0,84 кВт
      Бензиновый триммер Echo SRM-2510, 0,84 кВт
      Бензиновый триммер Echo SRM-2510, 0,84 кВт
      Бензиновый триммер Echo SRM-2510, 0,84 кВт
      Бензиновый триммер Echo SRM-2510, 0,84 кВт
      Бензиновый триммер Echo SRM-2510, 0,84 кВт

      Бензиновый триммер Echo SRM-2510, 0,84 кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000028563
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		5.8
      Мощность, л.с.
      		1.14
      Ширина скашивания леской, см
      		25.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

      С этим товаром смотрят

      Масло 2-х тактное минеральное Patriot Power Active, 0.592 л
      485 ₽
      Масло 2-х тактное минеральное Patriot Power Active, 0.592 л
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      429 ₽
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      Топливная канистра AVS TPK-Z 05
      390 ₽
      5.0
      Топливная канистра AVS TPK-Z 05
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      239 ₽
      5.0
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      Шланг поливочный Метеор 24506, армированный, ПВХ, 3-х слойный, 50 м
      2 290 ₽
      Шланг поливочный Метеор 24506, армированный, ПВХ, 3-х слойный, 50 м
      Шланг ПВХ Акварель 3-слойный армированный, 1/2, 50м
      1 610 ₽
      Шланг ПВХ Акварель 3-слойный армированный, 1/2, 50м
      Леска триммерная Echo С2070108, витая, 2,4 мм, 15 м
      310 ₽
      5.0
      Леска триммерная Echo С2070108, витая, 2,4 мм, 15 м
      Леска для триммеров Patriot Duoline 805401161, витой квадрат, 2,4 мм, 15 м
      250 ₽
      5.0
      Леска для триммеров Patriot Duoline 805401161, витой квадрат, 2,4 мм, 15 м
      Емкость для приготовления топливной смеси Champion С1010 1л
      270 ₽
      5.0
      Емкость для приготовления топливной смеси Champion С1010 1л
      Масло моторное полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD 6454107G для 2-такт. двигателей, 1 л
      Нет в наличии
      Масло моторное полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD 6454107G для 2-такт. двигателей, 1 л
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Описание бензинового триммера ECHO SRM-2510 Триммер предназначен для скашивания травы на больших площадях. Триммер в комплектации имеет нож, с помощью которого можно очистить территорию от высокой травы, а также триммерную головку - для кошения мелкой травы на участке

        Преимущества

        • Штанга увеличенного диаметра 26 мм
        • Безинструментальный доступ к воздушному фильтру
        • Профессиональная конструкция двигателя
        • Защита топливного бака
        • Ручной топливный насос для облегчения холодного запуска
        • Стальной кованый вал привода редуктора диаметром 8 мм
        • Антивибрационная система
        • Универсальный защитный кожух
        • Металлический корпус сцепления с возможностью замены подшипника
        • Комплектация
        • Металлический нож Триммерная головка М10х1,25 левая
        • Емкость для приготовления топливной смеси
        • Ремень с защитой бедра
        • Комбинированный ключ
        • Шестигранный ключ 2 шт