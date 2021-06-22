Бензиновый триммер Echo SRM-2510, 0,84 кВт
Арт. О00000028563
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|5.8
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Мощность, л.с.
|1.14
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Ширина скашивания леской, см
|25.5
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- Описание бензинового триммера ECHO SRM-2510 Триммер предназначен для скашивания травы на больших площадях. Триммер в комплектации имеет нож, с помощью которого можно очистить территорию от высокой травы, а также триммерную головку - для кошения мелкой травы на участке
Преимущества
- Штанга увеличенного диаметра 26 мм
- Безинструментальный доступ к воздушному фильтру
- Профессиональная конструкция двигателя
- Защита топливного бака
- Ручной топливный насос для облегчения холодного запуска
- Стальной кованый вал привода редуктора диаметром 8 мм
- Антивибрационная система
- Универсальный защитный кожух
- Металлический корпус сцепления с возможностью замены подшипника
- Комплектация
- Металлический нож Триммерная головка М10х1,25 левая
- Емкость для приготовления топливной смеси
- Ремень с защитой бедра
- Комбинированный ключ
- Шестигранный ключ 2 шт