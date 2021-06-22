Бензиновый триммер Echo SRM-2510, 0,84 кВт

Преимущества

Штанга увеличенного диаметра 26 мм

Безинструментальный доступ к воздушному фильтру

Профессиональная конструкция двигателя

Защита топливного бака

Ручной топливный насос для облегчения холодного запуска

Стальной кованый вал привода редуктора диаметром 8 мм

Антивибрационная система

Универсальный защитный кожух

Металлический корпус сцепления с возможностью замены подшипника

Комплектация

Металлический нож Триммерная головка М10х1,25 левая

Емкость для приготовления топливной смеси

Ремень с защитой бедра

Комбинированный ключ

Шестигранный ключ 2 шт

Описание бензинового триммера ECHO SRM-2510 Триммер предназначен для скашивания травы на больших площадях. Триммер в комплектации имеет нож, с помощью которого можно очистить территорию от высокой травы, а также триммерную головку - для кошения мелкой травы на участке