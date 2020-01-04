Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновый триммер Echo SRM-2655SI
4.8
10
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Echo SRM-2655SI
    Арт. X186126169
    4.8
    10
    Бензиновый триммер Echo SRM-2655SI
    Бензиновый триммер Echo SRM-2655SI
    Бензиновый триммер Echo SRM-2655SI
    Бензиновый триммер Echo SRM-2655SI
    Бензиновый триммер Echo SRM-2655SI
      Бензиновый триммер Echo SRM-2655SI
      Бензиновый триммер Echo SRM-2655SI
      Бензиновый триммер Echo SRM-2655SI
      Бензиновый триммер Echo SRM-2655SI
      Бензиновый триммер Echo SRM-2655SI

      Бензиновый триммер Echo SRM-2655SI

      Найти аналог
      Нет в наличии
      2 месяца гарантии
      Арт. X186126169
      4.8
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		леска, диск, нож
      Вес, кг
      		6.28
      Мощность, л.с.
      		1.05
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      2 месяца гарантии

      С этим товаром смотрят

      Защитная маска Siat PRO 650501 (сетка)
      1 020 ₽
      5.0
      Защитная маска Siat PRO 650501 (сетка)
      Защитная маска Siat STANDART 650500 (сетка)
      700 ₽
      5.0
      Защитная маска Siat STANDART 650500 (сетка)
      Леска триммерная Echo С2070108, витая, 2,4 мм, 15 м
      310 ₽
      5.0
      Леска триммерная Echo С2070108, витая, 2,4 мм, 15 м
      Леска для триммера Echo С2070164, квадрат, 2,5 мм, 64 м
      1 400 ₽
      5.0
      Леска для триммера Echo С2070164, квадрат, 2,5 мм, 64 м
      Бутылка для смеси Stihl 1л., 00008819411
      690 ₽
      5.0
      Бутылка для смеси Stihl 1л., 00008819411
      Емкость для приготовления топливной смеси Champion С1010 1л
      270 ₽
      5.0
      Емкость для приготовления топливной смеси Champion С1010 1л
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      429 ₽
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Масло моторное полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD 6454107G для 2-такт. двигателей, 1 л
      Нет в наличии
      Масло моторное полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD 6454107G для 2-такт. двигателей, 1 л
      Смотреть
      Масло моторное полусинтетическое для 2-тактных двигателей Liqui Moly 2-Takt-Motoroil 1л 3958
      Нет в наличии
      Масло моторное полусинтетическое для 2-тактных двигателей Liqui Moly 2-Takt-Motoroil 1л 3958
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Присадка к топливу полусинтетик. Echo 00122, 0,1 л
      Нет в наличии
      Присадка к топливу полусинтетик. Echo 00122, 0,1 л
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотокоса ECHO SRM-2655SI имеет покрытие цилиндра Hard Chrome, которое выдерживает низкие температуры. Наплечный ремень оптимально распределяет вес по всему телу. Система легкого старта обеспечивает плавный пуск, без толчков. Полупрозрачный бак позволяет контролировать расход топлива. Антивибрационная система снижает уровень вибрации на рукоятке

        Преимущества

        • Система "легкого старта"
        • Металлический картер
        • Антивибрационная система
        • Hard Chrome - покрытие стенок цилиндра
        • Кованный коленвал и шатун
        • Наплечный ремень
        • Полуавтоматическая косильная головка
        • Дополнительный топливный насос
        • Фетровый воздушный фильтр
        • Карбюратор диафрагменного типа
        • Полупрозрачный топливный бак
        • Электронное зажигание
        • Стопор курка газа