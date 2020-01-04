Бензиновый триммер Echo SRM-2655SI

Преимущества

Система "легкого старта"

Металлический картер

Антивибрационная система

Hard Chrome - покрытие стенок цилиндра

Кованный коленвал и шатун

Наплечный ремень

Полуавтоматическая косильная головка

Дополнительный топливный насос

Фетровый воздушный фильтр

Карбюратор диафрагменного типа

Полупрозрачный топливный бак

Электронное зажигание

Стопор курка газа

Мотокоса ECHO SRM-2655SI имеет покрытие цилиндра Hard Chrome, которое выдерживает низкие температуры. Наплечный ремень оптимально распределяет вес по всему телу. Система легкого старта обеспечивает плавный пуск, без толчков. Полупрозрачный бак позволяет контролировать расход топлива. Антивибрационная система снижает уровень вибрации на рукоятке