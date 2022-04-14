Бензотриммер Echo GT-22GES
Арт. X186126260
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|4.3
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Мощность, л.с.
|0.91
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Ширина скашивания леской, см
|22.5
- Бензотриммер Echo GT-22GES предназначена для бытового использования. Легкий запуск двигателя осуществляется с помощью ручки стартера. Изогнутая штанга упрощает работу в труднодоступных местах. Специальный кожух защищает оператора от травм и от летящей травы. Внимание! Данный товар упакован в коробки по две штуки. Если вы покупаете только одну позицию, товар будет либо в картонной коробке, либо в полиэтиленовом пакете.
Преимущества
- Металлический картер
- Антивибрационная система
- Вал на двух шариковых подшипниках
- Кованый коленвал и шатун
- Дополнительная рукоятка
- Полуавтоматическая косильная головка
- Воздушный поролоновый фильтр
- Быстросъемная крышка фильтра
- Низкий расход топлива
- Полупрозрачный топливный бак
- Защита топливного бака
- Электронное зажигание
- Стопор курка газа
- Ротационный тип карбюратора