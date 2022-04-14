Преимущества

Металлический картер

Антивибрационная система

Вал на двух шариковых подшипниках

Кованый коленвал и шатун

Дополнительная рукоятка

Полуавтоматическая косильная головка

Воздушный поролоновый фильтр

Быстросъемная крышка фильтра

Низкий расход топлива

Полупрозрачный топливный бак

Защита топливного бака

Электронное зажигание

Стопор курка газа

Ротационный тип карбюратора

Бензотриммер Echo GT-22GES предназначена для бытового использования. Легкий запуск двигателя осуществляется с помощью ручки стартера. Изогнутая штанга упрощает работу в труднодоступных местах. Специальный кожух защищает оператора от травм и от летящей травы. Внимание! Данный товар упакован в коробки по две штуки. Если вы покупаете только одну позицию, товар будет либо в картонной коробке, либо в полиэтиленовом пакете.