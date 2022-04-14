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Бензотриммер Echo GT-22GES
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензотриммер Echo GT-22GES
    Арт. X186126260
    5.0
    1
    Бензотриммер Echo GT-22GES
    Бензотриммер Echo GT-22GES
    Бензотриммер Echo GT-22GES
    Бензотриммер Echo GT-22GES
    Бензотриммер Echo GT-22GES
    Бензотриммер Echo GT-22GES
    Бензотриммер Echo GT-22GES
    Бензотриммер Echo GT-22GES
    Бензотриммер Echo GT-22GES
    Бензотриммер Echo GT-22GES
      Бензотриммер Echo GT-22GES
      Бензотриммер Echo GT-22GES
      Бензотриммер Echo GT-22GES
      Бензотриммер Echo GT-22GES
      Бензотриммер Echo GT-22GES
      Бензотриммер Echo GT-22GES
      Бензотриммер Echo GT-22GES
      Бензотриммер Echo GT-22GES
      Бензотриммер Echo GT-22GES
      Бензотриммер Echo GT-22GES

      Бензотриммер Echo GT-22GES

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186126260
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		4.3
      Мощность, л.с.
      		0.91
      Ширина скашивания леской, см
      		22.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензотриммер Echo GT-22GES предназначена для бытового использования. Легкий запуск двигателя осуществляется с помощью ручки стартера. Изогнутая штанга упрощает работу в труднодоступных местах. Специальный кожух защищает оператора от травм и от летящей травы. Внимание! Данный товар упакован в коробки по две штуки. Если вы покупаете только одну позицию, товар будет либо в картонной коробке, либо в полиэтиленовом пакете.

        Преимущества

        • Металлический картер
        • Антивибрационная система
        • Вал на двух шариковых подшипниках
        • Кованый коленвал и шатун
        • Дополнительная рукоятка
        • Полуавтоматическая косильная головка
        • Воздушный поролоновый фильтр
        • Быстросъемная крышка фильтра
        • Низкий расход топлива
        • Полупрозрачный топливный бак
        • Защита топливного бака
        • Электронное зажигание
        • Стопор курка газа
        • Ротационный тип карбюратора