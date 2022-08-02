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Триммер электрический Denzel TE-350
4.0
1
Найти аналог
Электрические триммеры
  • Новинка
Триммер электрический Denzel TE-350
Арт. О00000038795
4.0
1
Триммер электрический Denzel TE-350
Триммер электрический Denzel TE-350
Триммер электрический Denzel TE-350
Триммер электрический Denzel TE-350
Триммер электрический Denzel TE-350
Триммер электрический Denzel TE-350
Триммер электрический Denzel TE-350
Триммер электрический Denzel TE-350
Триммер электрический Denzel TE-350
Триммер электрический Denzel TE-350
Триммер электрический Denzel TE-350
  • Новинка
Триммер электрический Denzel TE-350
Триммер электрический Denzel TE-350
Триммер электрический Denzel TE-350
Триммер электрический Denzel TE-350
Триммер электрический Denzel TE-350
Триммер электрический Denzel TE-350
Триммер электрический Denzel TE-350
Триммер электрический Denzel TE-350
Триммер электрический Denzel TE-350
Триммер электрический Denzel TE-350
Триммер электрический Denzel TE-350

Триммер электрический Denzel TE-350

Найти аналог
Нет в наличии
3 года гарантии
Арт. О00000038795
4.0
1

Характеристики

Производитель
Denzel
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Режущий элемент
леска
Вес, кг
1.9
Мощность, кВт
0.35
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
3 года гарантии
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический триммер Denzel TE-350 96619 предназначен для выкашивания травы в труднодоступных местах: вокруг деревьев, клумб, вдоль забора и т.д. Полуавтоматическая система выпуска лески способствует непрерывной работе. Благодаря небольшому весу триммером могут пользоваться даже женщины и люди пожилого возраста.

    Преимущества

    • Катушка-полуавтомат: для удлинения лески достаточно несильно ударить катушкой о землю
    • Высокую частоту вращения режущей головки обеспечивает электродвигатель мощностью 350 Вт
    • Малый вес Denzel TE-350 96619
    • Дополнительная рукоятка - для полного контроля