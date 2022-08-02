- Новинка
Триммер электрический Denzel TE-350
Арт. О00000038795
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|1.9
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Мощность, кВт
|0.35
- Электрический триммер Denzel TE-350 96619 предназначен для выкашивания травы в труднодоступных местах: вокруг деревьев, клумб, вдоль забора и т.д. Полуавтоматическая система выпуска лески способствует непрерывной работе. Благодаря небольшому весу триммером могут пользоваться даже женщины и люди пожилого возраста.
Преимущества
- Катушка-полуавтомат: для удлинения лески достаточно несильно ударить катушкой о землю
- Высокую частоту вращения режущей головки обеспечивает электродвигатель мощностью 350 Вт
- Малый вес Denzel TE-350 96619
- Дополнительная рукоятка - для полного контроля