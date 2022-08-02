Триммер электрический Denzel TE-350

Преимущества

Катушка-полуавтомат: для удлинения лески достаточно несильно ударить катушкой о землю

Высокую частоту вращения режущей головки обеспечивает электродвигатель мощностью 350 Вт

Малый вес Denzel TE-350 96619

Дополнительная рукоятка - для полного контроля

Электрический триммер Denzel TE-350 96619 предназначен для выкашивания травы в труднодоступных местах: вокруг деревьев, клумб, вдоль забора и т.д. Полуавтоматическая система выпуска лески способствует непрерывной работе. Благодаря небольшому весу триммером могут пользоваться даже женщины и люди пожилого возраста.