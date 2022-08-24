Мотокультиватор Champion ВC6612H

Культиватор бензиновый Champion BC 6612H - способен эффективно обрабатывать любые почвы,включая целинные. Благодаря большой регулируемой ширине захвата, предназначен для обработки больших площадей до 30 соток. Предназначен для вспашки огорода, прополки междурядий, вспашки под газон тяжелых почв. Благодаря реверсу(заднему ходу), культиватор легко выкопать при притоплении в грунте. Есть возможность установки навесного оборудования(окучник, плуг, картофелевыкапыватель). Культиватор Champion ВC 6612H - маневренный профессиональный культиватор с мощным мотором. Предназначен для обработки больших участков земли, газонов, рыхления грунта вокруг деревьев и кустарников, для ухода за дачным и приусадебным участком. В профессиональные модели устанавливаются двигатели Honda GX 160 4-х тактные, имеющие высокий моторесурс, достигаемый применением гильзованного блока цилиндра и высокой степенью очистки воздуха. Эргономичные органы управления мотокультиватора Champion ВC 6612H позволяют без каких-либо затруднений справляться с инструментом и работать длительное время не испытывая усталости и неприятных ощущений. Рулевая колонка оснащена системой виброзащиты и регулируется по высоте. Усиленный картер трансмисcии обеспечивает защиту от повреждения камнями и при случайных ударах. Культиватор Champion ВC 6612H оснащен заглубителем и транспортировочными колесами. Передача крутящего момента от двигателя к многоскоростной механической трансмиссии осуществляется посредством армированного ремня с увеличенным сроком службы. Реверс и рычаг переключения передач с механической фиксацией позволяют подобрать оптимальный режим при активном использовании культиватора Champion ВC 6612H. Функция быстрого запуска облегчает подготовку инструмента к работе, а автоматическое отключение предотвращает выход из строя при заклинивании или перегрузках.



Преимущества