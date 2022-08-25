Мотокультиватор Champion BC8716

Мотоблок бензиновый Champion BC 8716 – бензиновая четырехтактная модель среднего весового уровня. Фактически эта модель является китайской копией отечественных мотоблоков «НЕВА МБ-2». Конструкция мотоблока полностью повторяет изделие завода «Красный Октябрь» за исключением отсутствия на китайской копии системы разблокировки дифференциалов. В качестве сердца мотоблока выступает четырехтактный двигатель собственного производства мощностью 7 лошадиных сил. Мотоблок Champion BC8716 оборудован шестеренчато цепным редуктором и механической коробкой передач с двумя скоростями вперед и одной назад. В комплект поставки входят четыре почвофрезы и два пневмоколеса 4*8, а так же сошник для регулировки глубины вспашки и нос адаптер для активного навесного оборудования. Дополнительный ручей на шкиву мотоблока позволяет отбирать часть мощности на вращение насадок. Для расширения базового функционала можно использовать всю навеску от мотоблоков серии МБ. Мотоблок Champion BC8716 может применяться в связке со снегоуборочной насадкой, щеткой или роторной косилкой. На заднюю сцепку можно подвесить любые типы плугов, окучников, картофелевыкапывателей или картофелесажателей. Так же мотоблок может выступать в качестве транспортного средства для перевозки оператора и груза. При агрегации с транспортной тележкой, может перевозить до 350 кг различных грузов на скорости до 10 км/ч.



Преимущества