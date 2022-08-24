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Культиватор Champion GC243
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор Champion GC243
    Арт. X19092226154
    5.0
    1
    Культиватор Champion GC243

      Культиватор Champion GC243

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092226154
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		1.3
      Объем двигателя, см. куб.
      		42
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотокультиватор CHAMPION GC243 оснащен двухтактным двигателем. Культиватор обладает небольшими размерами - это способствует работе в ограниченном пространстве. С помощью культиватора можно быстро и легко подготовить грядки к посадке, а затем, обработать их.

        Преимущества

        • Компактные размеры;
        • 6500 оборотов минуту;
        • Удобное использование;
        • Надежная работа.