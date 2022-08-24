Культиватор Champion GC243

Мотокультиватор CHAMPION GC243 оснащен двухтактным двигателем. Культиватор обладает небольшими размерами - это способствует работе в ограниченном пространстве. С помощью культиватора можно быстро и легко подготовить грядки к посадке, а затем, обработать их.



Преимущества