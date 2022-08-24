Культиватор Champion GC243
Арт. X19092226154
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Емкость топливного бака, л
|1.3
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Объем двигателя, см. куб.
|42
- Мотокультиватор CHAMPION GC243 оснащен двухтактным двигателем. Культиватор обладает небольшими размерами - это способствует работе в ограниченном пространстве. С помощью культиватора можно быстро и легко подготовить грядки к посадке, а затем, обработать их.
Преимущества
- Компактные размеры;
- 6500 оборотов минуту;
- Удобное использование;
- Надежная работа.