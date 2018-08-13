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Культиватор НЕВА МК-80-Б 5,0 RS
4.5
2
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор НЕВА МК-80-Б 5,0 RS
    Арт. X19092226183
    4.5
    2
    Культиватор НЕВА МК-80-Б 5,0 RS

      Культиватор НЕВА МК-80-Б 5,0 RS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X19092226183
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		3.1
      Объем двигателя, см. куб.
      		163
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Нева МК 80 Р Б5,0 RS – это небольшой и простой в эксплуатации инструмент для обработки почвы на садовом участке. Оборудован бензиновым двигателем Briggs & Stratton 750 Series. Работает на бензине АИ-92 и АИ-95. Это мотор с мощностью 5 л. с, который обеспечивает отменное качество культивации на самых разных видах почвы, даже целинной. Отличительной чертой данной модели является низкий уровень шума. Трёхступенчатый редуктор с шестерёнчато-цепной конструкцией обеспечивает агрегату высокий показатель производительности. Инновационная трансмиссия позволяет фрезам выполнять работу более продуктивно с меньшей нагрузкой на двигатель. Для комфортной и безопасной установки и смены колёс и фрез модель наделили уникальной конструкцией – она хорошо помогает экономить место при хранении агрегата. Культиватор этой модели имеет необычайно большой функционал. С его помощью пользователь может выполнить культивацию, нарезку борозд, окучивание и многие другие операции. Он обладает идеальной балансировкой, устойчив и маневренен. Откидное переднее колесо позволяет без осложнений перемещать устройство на грунте. Несмотря на высокую мощность и отличное качество цена Нева МК 80 относится к категории бюджетных.

        Преимущества

        • Мощный профессиональный двигатель 5 л.с.
        • Низкий уровень шума для комфортной работы.
        • Транспортировочное колесо для удобной перевозки агрегата на место работы.
        • Сошник.
        • Ширина обработки регулируется от 100 до 60 см путем снятия боковых фрез.
        • Защитные крылья закрывают оператора от разлетающейся из-под фрез почвы.
        • Механизм OHV позволяет экономить топливо.