Культиватор НЕВА МК-80-Б 5,0 RS

Нева МК 80 Р Б5,0 RS – это небольшой и простой в эксплуатации инструмент для обработки почвы на садовом участке. Оборудован бензиновым двигателем Briggs & Stratton 750 Series. Работает на бензине АИ-92 и АИ-95. Это мотор с мощностью 5 л. с, который обеспечивает отменное качество культивации на самых разных видах почвы, даже целинной. Отличительной чертой данной модели является низкий уровень шума. Трёхступенчатый редуктор с шестерёнчато-цепной конструкцией обеспечивает агрегату высокий показатель производительности. Инновационная трансмиссия позволяет фрезам выполнять работу более продуктивно с меньшей нагрузкой на двигатель. Для комфортной и безопасной установки и смены колёс и фрез модель наделили уникальной конструкцией – она хорошо помогает экономить место при хранении агрегата. Культиватор этой модели имеет необычайно большой функционал. С его помощью пользователь может выполнить культивацию, нарезку борозд, окучивание и многие другие операции. Он обладает идеальной балансировкой, устойчив и маневренен. Откидное переднее колесо позволяет без осложнений перемещать устройство на грунте. Несмотря на высокую мощность и отличное качество цена Нева МК 80 относится к категории бюджетных.



Преимущества