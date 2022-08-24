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Культиватор Нева МК-80-Б 5.0 Series 750
4.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор Нева МК-80-Б 5.0 Series 750
    Арт. X19092226153
    4.0
    1
    Культиватор Нева МК-80-Б 5.0 Series 750

      Культиватор Нева МК-80-Б 5.0 Series 750

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X19092226153
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		3.1
      Объем двигателя, см. куб.
      		163
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Культиватор Нева МК80Р-Б 5.0 RS эффективно производит такие агретехнические операции, как вспашка, прополка, нарезка борозд, выкапывание корнеплодов. Способен обрабатывать междурядное пространство. Обладает возможностью крепления навесок, установки дисков защиты растений. Двигатель Briggs&Stratton RS750 имеет эффективную систему воздушного охлаждения, что позволяет использовать культиватор в жаркую погоду. Благодаря запатентованной опции "Парковочное положение" замена фрез на грунтозацепы выполняется просто и быстро.

        Преимущества

        • Маслонаполненный, 3-уровневый, шестерёнчато-цепной редуктор со встроенным реверсом - высокий крутящий момент;
        • Двигатель производства Briggs&Stratton (США);
        • Воздушное охлаждение двигателя - работа даже в жаркую погоду;
        • Двигатель снабжен верхнеклапанным механизмом (OHV), повышающим экономию топлива и увеличивающим срок его службы;
        • Опция "Парковочное положение" (патент) - одновременная установка переднего колеса и руля в нижнее положение;
        • Ширина культивации - 60-100 см;
        • Сбалансированный центр тяжести - повышенная маневренность;
        • Возможность установки навесного оборудования: плуг, окучник, картофелевыкапыватель;
        • Возможность установки дисков защиты культурных растений;
        • Задняя передача размещена внутри редуктора, что повышает надежность трансмиссии;
        • Ограничитель глубины культивации почвы;
        • Переднее колесо - для перемещения Нева МК80Р-Б 5.0 RS с установленными фрезами по грунту;
        • Топливо: бензин АИ-92, АИ-95.