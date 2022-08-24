Культиватор Нева МК-80-Б 5.0 Series 750
Арт. X19092226153
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Емкость топливного бака, л
|3.1
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Объем двигателя, см. куб.
|163
- Культиватор Нева МК80Р-Б 5.0 RS эффективно производит такие агретехнические операции, как вспашка, прополка, нарезка борозд, выкапывание корнеплодов. Способен обрабатывать междурядное пространство. Обладает возможностью крепления навесок, установки дисков защиты растений. Двигатель Briggs&Stratton RS750 имеет эффективную систему воздушного охлаждения, что позволяет использовать культиватор в жаркую погоду. Благодаря запатентованной опции "Парковочное положение" замена фрез на грунтозацепы выполняется просто и быстро.
Преимущества
- Маслонаполненный, 3-уровневый, шестерёнчато-цепной редуктор со встроенным реверсом - высокий крутящий момент;
- Двигатель производства Briggs&Stratton (США);
- Воздушное охлаждение двигателя - работа даже в жаркую погоду;
- Двигатель снабжен верхнеклапанным механизмом (OHV), повышающим экономию топлива и увеличивающим срок его службы;
- Опция "Парковочное положение" (патент) - одновременная установка переднего колеса и руля в нижнее положение;
- Ширина культивации - 60-100 см;
- Сбалансированный центр тяжести - повышенная маневренность;
- Возможность установки навесного оборудования: плуг, окучник, картофелевыкапыватель;
- Возможность установки дисков защиты культурных растений;
- Задняя передача размещена внутри редуктора, что повышает надежность трансмиссии;
- Ограничитель глубины культивации почвы;
- Переднее колесо - для перемещения Нева МК80Р-Б 5.0 RS с установленными фрезами по грунту;
- Топливо: бензин АИ-92, АИ-95.