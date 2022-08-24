Культиватор Нева МК-80-Б 5.0 Series 750

Культиватор Нева МК80Р-Б 5.0 RS эффективно производит такие агретехнические операции, как вспашка, прополка, нарезка борозд, выкапывание корнеплодов. Способен обрабатывать междурядное пространство. Обладает возможностью крепления навесок, установки дисков защиты растений. Двигатель Briggs&Stratton RS750 имеет эффективную систему воздушного охлаждения, что позволяет использовать культиватор в жаркую погоду. Благодаря запатентованной опции "Парковочное положение" замена фрез на грунтозацепы выполняется просто и быстро.



Преимущества