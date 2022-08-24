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Культиватор бензиновый Roto 60S
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор бензиновый Roto 60S
    Арт. 1128518
    5.0
    1
    Культиватор бензиновый Roto 60S

      Культиватор бензиновый Roto 60S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128518
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость топливного бака, л
      		3
      Сцепление
      		ременное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Современный культиватор Caiman Roto 60S - маневренный, надежный и высокопроизводительный агрегат создан для обеспечения снижения физических нагрузок на пользователя. Культиваторные фрезы расположены позади культиватора Caiman Roto 60S и вращаются по ходу движению самой техники, благодаря такой конструктивной особенности воздействие вибрации на руки снизилось, и управлять культиватором стало гораздо легче. Агрегат комплектуется японским двигателем Subaru, который отличается надежностью и имеет отличные рабочие характеристики, обеспечивает стабильный запуск с незначительным усилием оператора. Пневматические колеса с сельскохозяйственным протектором обеспечивают отличную тягу, расстояние между колесной осью и осью культиваторных фрез незначительное - 35 см. Коробка передач из двух передних и одной задней скорости. Максимальное заглубление фрезами в почву составляет 20 см.

        Преимущества

        • Благодаря низкому уровню вибрации и комфорту в управлении культиватор Caiman рекомендуется для пользователей, заботящихся о своем здоровье
        • Машину отличает необычное расположение фрез. Конструктивно они находятся сзади и вращаются по ходу движения
        • Культиватор оснащен пневмоколесами с агрессивным сельскохозяйственным протектором. Все это существенно облегчает работу на земле
        • На Caiman Roto установлен проверенный временем японский двигатель Subaru
        • Одна скорость вперед и реверс повышают маневренность машины и позволяют выбрать оптимальную скорость движения в зависимости от условий работы. Скорость вращения активной фрезы достигает 208 оборотов в минуту, подготавливая почву к посадкам растений
        • Низкий уровень вибрации культиватора во время работы достигается за счет минимального расстояния 350 мм между осями колес и фрезы. Это делает работу более комфортной, а культиватор - уникальным в своем классе