Культиватор бензиновый Roto 60S

Преимущества

Благодаря низкому уровню вибрации и комфорту в управлении культиватор Caiman рекомендуется для пользователей, заботящихся о своем здоровье

Машину отличает необычное расположение фрез. Конструктивно они находятся сзади и вращаются по ходу движения

Культиватор оснащен пневмоколесами с агрессивным сельскохозяйственным протектором. Все это существенно облегчает работу на земле

На Caiman Roto установлен проверенный временем японский двигатель Subaru

Одна скорость вперед и реверс повышают маневренность машины и позволяют выбрать оптимальную скорость движения в зависимости от условий работы. Скорость вращения активной фрезы достигает 208 оборотов в минуту, подготавливая почву к посадкам растений

Низкий уровень вибрации культиватора во время работы достигается за счет минимального расстояния 350 мм между осями колес и фрезы. Это делает работу более комфортной, а культиватор - уникальным в своем классе

Современный культиватор Caiman Roto 60S - маневренный, надежный и высокопроизводительный агрегат создан для обеспечения снижения физических нагрузок на пользователя. Культиваторные фрезы расположены позади культиватора Caiman Roto 60S и вращаются по ходу движению самой техники, благодаря такой конструктивной особенности воздействие вибрации на руки снизилось, и управлять культиватором стало гораздо легче. Агрегат комплектуется японским двигателем Subaru, который отличается надежностью и имеет отличные рабочие характеристики, обеспечивает стабильный запуск с незначительным усилием оператора. Пневматические колеса с сельскохозяйственным протектором обеспечивают отличную тягу, расстояние между колесной осью и осью культиваторных фрез незначительное - 35 см. Коробка передач из двух передних и одной задней скорости. Максимальное заглубление фрезами в почву составляет 20 см.