Культиватор бензиновый Caiman Supertiller MB 25H

Преимущества

Японский бензиновый двигатель премиум класса Honda GX25 OHC. Уважая покой вашей семьи и соседей, мы оснастили Supertiller MB 25H ультратихим бензиновым двигателем Honda. Он относится к классу самых легких 4-тактных моторов (вес всего 2,78 кг.). Кроме того, он абсолютно просто запускается и обслуживается, характеризуется минимальным уровнем шума и вибрации, соответствует самым строгим мировым стандартам по уровню вредных выбросов. Мотор имеет конструкцию, позволяющую ему работать в любом положении, хранить и перевозить его, не опасаясь перелива масла

Дистанционная кнопка включения. Расположенная на рукоятке управления кнопка включения зажигания позволяет в случае необходимости экстренно заглушить двигатель

Складная и съемная рукоятка управления. Для удобства хранения и перевозки рукоятка управления не только компактно складывается, но и полностью снимается. Таким образом, культиватор можно перевозить даже в самом скромном по размеру багажнике

Запатентованная трансмиссия в масляной ванне. Изготовлена из высокотехнологичных композитных материалов, представляет собой зубчато-винтовую передачу. Конструкция позволяет обеспечить плавность и бесшумность работы, компактные размеры и вес

Червячный редуктор. Культиватор Caiman Supertiller MB 25H оснащен компактным червячным редуктором с плавным ходом, который отличается низким уровнем шума благодаря высокому уровню сцепления. Редуктор обеспечивает повышенный показатель крутящего момента за счёт зазубренного винта, приближенного по форме к трапециевидному профилю. Также стоит отметить наличие системы самоторможения при отсутствии движения редуктор замедляет ведущий вал до полной остановки

Центробежное сцепление. Осуществляет передачу крутящего момента от двигателя к редуктору и позволяет предохранить вал двигателя от повреждения в случае внезапной остановки фрез

Возможность работать в теплице. Так как класс экологичности двигателя соответствует стандарту Евро-5

Эргономичная рукоятка для переноски. Культиватор оснащен удобной рукояткой с мягким антискользящим покрытием для переноски с места на место

Специальная 4-х лепестковая фреза Pull Blade - Вытаскивает корни сорняков, а не рубит. Дополнительно можно заказать 6-лепесковую фрезу для более мелких сорняков

Дополнительные аксессуары (приобретаются отдельно): 6-лепестковая фреза для прополки, окучник, комплект для подрезки кромок газона (фреза и колесо), вычесыватель газона

Культиватор бензиновый Caiman SUPERTILLER MB 25H - обновленная версия популярного в Европе миникультиватора. Предназначен для культивации обработанной почвы. Благодаря легкому запуску, небольшому весу, компактным размерам и высокой маневренности, модель приобрела статус одного из самых популярных миникультиваторов Европы. Оснащен японским двигателем премиум класса Honda GX25 c электронной системой управления зажиганием CDI. Supertiller MB25H имеет расход топлива в 2 раза ниже по сравнению с культиваторами, оснащенными двухтактными двигателями аналогичной мощности. Также по сравнению с культиваторами, оснащенными двухтактными двигателями, отличается низким уровнем шума. Благодаря небольшой ширине захвата 280 мм модель незаменима при работе на небольших площадях, клумбах, грядках и участках с частыми посадками. Культиватор легко помещается в багажник легкового автомобиля, что избавляет от проблем с транспортировкой. Новинка соответствует европейским стандартам эмиссии выхлопа двигателя.