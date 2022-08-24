Культиватор бензиновый Supertiller MB 30C

Преимущества

Бензиновый двигатель Caiman Green Engine 35СС. Соответствует японским и новым европейским требованиям №2016/1628 2019 года по уровню выброса вредных веществ. По сравнению с двухтактными двигателями аналогичной мощности, этот агрегат потребляет в 2 раза меньше топлива и имеет гораздо меньший уровень шума

Дистанционная кнопка включения. Расположенная на рукоятке управления кнопка включения зажигания позволяет в случае необходимости экстренно заглушить двигатель

Складная и съемная рукоятка управления. Для удобства хранения и перевозки рукоятка управления не только компактно складывается, но и полностью снимается. Таким образом, культиватор можно перевозить даже в самом скромном по размеру багажнике

Запатентованная трансмиссия в масляной ванне. Изготовлена из высокотехнологичных композитных материалов, представляет собой зубчато-винтовую передачу. Конструкция позволяет обеспечить плавность и бесшумность работы, компактные размеры и вес

Центробежное сцепление. Осуществляет передачу крутящего момента от двигателя к редуктору и позволяет предохранить вал двигателя от повреждения в случае внезапной остановки фрез

Культиватор бензиновый Caiman Supertiller MB 30C – компактная и легкая модель для обработанной почвы и небольшого объема работ. Мотокультиватор весит всего 12 кг – это одно из самых легких устройств такого типа среди представленных на рынке. Вам не придется прикладывать никаких усилий, чтобы переносить его в разные уголки сада.