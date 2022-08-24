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Культиватор бензиновый Supertiller MB 30C
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор бензиновый Supertiller MB 30C
    Арт. 1128743
    5.0
    1
    Культиватор бензиновый Supertiller MB 30C

      Культиватор бензиновый Supertiller MB 30C

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128743
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Сцепление
      		центробежное
      Тактность двигателя
      		4-х тактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Культиватор бензиновый Caiman Supertiller MB 30C – компактная и легкая модель для обработанной почвы и небольшого объема работ. Мотокультиватор весит всего 12 кг – это одно из самых легких устройств такого типа среди представленных на рынке. Вам не придется прикладывать никаких усилий, чтобы переносить его в разные уголки сада.

        Преимущества

        • Бензиновый двигатель Caiman Green Engine 35СС. Соответствует японским и новым европейским требованиям №2016/1628 2019 года по уровню выброса вредных веществ. По сравнению с двухтактными двигателями аналогичной мощности, этот агрегат потребляет в 2 раза меньше топлива и имеет гораздо меньший уровень шума
        • Дистанционная кнопка включения. Расположенная на рукоятке управления кнопка включения зажигания позволяет в случае необходимости экстренно заглушить двигатель
        • Складная и съемная рукоятка управления. Для удобства хранения и перевозки рукоятка управления не только компактно складывается, но и полностью снимается. Таким образом, культиватор можно перевозить даже в самом скромном по размеру багажнике
        • Запатентованная трансмиссия в масляной ванне. Изготовлена из высокотехнологичных композитных материалов, представляет собой зубчато-винтовую передачу. Конструкция позволяет обеспечить плавность и бесшумность работы, компактные размеры и вес
        • Центробежное сцепление. Осуществляет передачу крутящего момента от двигателя к редуктору и позволяет предохранить вал двигателя от повреждения в случае внезапной остановки фрез