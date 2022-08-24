Культиватор бензиновый Neo 60H C3

Преимущества

Инновационная трансмиссия 2+1 Neo выводит использование культиваторов на новый уровень, приближая их по эффективности к мотоблоку. Она имеет две передние передачи: пониженную (60-80 об/мин) для работы с плугом, окучником и другим навесным оборудованием; повышенную (140-160 об/мин) для работы культиватора с фрезами. Реверс осуществляется с комфортной скоростью 0,7 м/с (минимальная скорость в своем классе)

На культиваторе установлен профессиональный обслуживаемый среднеоборотистый редуктор Fast Gear II c болтовыми соединениями. При попадании на фрезы камней и других посторонних предметов выход из строя редуктора сводится к минимуму. Применение инновационных технологий позволило создать редукторы минимальной толщины и достичь максимальной производительности в своем классе за счет высокого КПД цепного привода, близкого к 90%

На культиваторе Caiman Neo установлен набор быстросъемных фрез Razor Blade. Благодаря этому вы можете быстро и легко менять ширину вспашки в интервале 30-60-90 см. Фрезы изготовлены из особой закаленной стали. Их специальная саблевидная конфигурация уменьшает вибрацию во время работы, а особый угол заточки позволяет справиться с любым типом почвы

Культиватор оснащен профессиональным японским двигателем Honda премиум-класса серии GX с верхним расположением клапанов (OHV). Верхнее расположение клапанов обеспечивает лучшее завихрение топливной смеси при заполнение камеры сгорания, соответственно более полное сгорание топливной смеси, обеспечивая чистоту выхлопа. Такая конструкция дает более стабильный температурный режим работы двигателя. Низкий уровень вибраций обеспечивается за счет точности изготовления кованого коленчатого вала, опирающегося в алюминиевом картере на шарикоподшипники. Наличие чугунной гильзы цилиндра, высокое качество конструкционных материалов, а также двойной фильтрующий элемент существенно увеличивают ресурс двигателя. Уникальная система декомпрессии и электронное зажигание гарантируют быстрый и легкий пуск двигателя

Культиваторы Caiman Neo оснащены запатентованной системой включения сцепления, которая позволяет избегать проскальзывания ремня по ролику. Таким образом увеличивается ресурс ременной конструкции. Клавишу включения сцепления культиватора можно удерживать всего лишь одним пальцем, что существенно облегчает работу оператора. На рычагах установлен специальный блокиратор, который исключает возникновение случайных включений

Эргономичные рукоятки эллиптической формы Ellipse Hands специально разработаны для выдерживания больших нагрузок при обработке тяжелых целинных почв. Благодаря им оператор значительно экономит силы. Рукоятки регулируются по вертикали под любой рост оператора, а также поворачиваются на 180° в горизонтальной плоскости, что очень удобно при выборе наиболее комфортной позиции в работе

Двусторонний сошник регулируется по высоте для изменения рабочей глубины. Прямой конец сошника позволяет усилить проникновение в твердую почву, а загнутый обеспечивает устойчивое продвижение по вязкой земле

Культиватор бензиновый Caiman Neo 50S C3 – культиватор нового поколения в семействе Caiman - является достойным представителем марки: надежный и технологичный. Качество исполнения и фирменный стиль Caiman улавливаются с первого взгляда. Сaiman Neo сочетает в себе передовые технологии в производстве культиваторов: он обладает высокой мощностью и маневренностью в сочетании с экономичностью потребления топлива и низким уровнем шума. По габаритам и массе культиватор можно отнести к сегменту среднего класса, а по функционалу – к профессиональным мотоблокам. Мощный японский двигатель, профессиональный цепной редуктор Fast Gear II и инновационная трансмиссия Neo с 2 уникальными по скорости передачами вперед и реверсом позволяют легко и эффективно обрабатывать сложные рельефные участки площадью 20 соток. Конструкция культиватора предусматривает возможность установки дополнительного шкива для использования переднего навесного оборудования.