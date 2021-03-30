Бензиновый культиватор Huter GMC-2.8

Преимущества

Двигатель мощностью 2.8 л.с

Ширина культивации 28 см

Элементы управления расположены на рукоятках

Складная рукоятка для удобства транспортировки

Щиток для безопасной работы

Мотокультиватор Huter GMC-2.8 70/5/22 используется для рыхления почвы на небольших территориях. Позволяет обрабатывать узкие участки за счет ширины культивации в 28 см. Оснащен 2-х тактным одноцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением.