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Бензиновый культиватор Huter GMC-2.8
3.8
6
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Бензиновый культиватор Huter GMC-2.8
    Арт. О00000011962
    3.8
    6
    Бензиновый культиватор Huter GMC-2.8
    Бензиновый культиватор Huter GMC-2.8
    Бензиновый культиватор Huter GMC-2.8
    Бензиновый культиватор Huter GMC-2.8
    Бензиновый культиватор Huter GMC-2.8
    Бензиновый культиватор Huter GMC-2.8
    Бензиновый культиватор Huter GMC-2.8
      Бензиновый культиватор Huter GMC-2.8
      Бензиновый культиватор Huter GMC-2.8
      Бензиновый культиватор Huter GMC-2.8
      Бензиновый культиватор Huter GMC-2.8
      Бензиновый культиватор Huter GMC-2.8
      Бензиновый культиватор Huter GMC-2.8
      Бензиновый культиватор Huter GMC-2.8

      Бензиновый культиватор Huter GMC-2.8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000011962
      3.8
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость топливного бака, л
      		1.2
      Мощность, л.с
      		2.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотокультиватор Huter GMC-2.8 70/5/22 используется для рыхления почвы на небольших территориях. Позволяет обрабатывать узкие участки за счет ширины культивации в 28 см. Оснащен 2-х тактным одноцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением.

        Преимущества

        • Двигатель мощностью 2.8 л.с
        • Ширина культивации 28 см
        • Элементы управления расположены на рукоятках
        • Складная рукоятка для удобства транспортировки
        • Щиток для безопасной работы