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Двигатель Champion G420HKE
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Двигатели для мотоблоков
    Двигатель Champion G420HKE
    Арт. champion_7153
    Двигатель Champion G420HKE
    Двигатель Champion G420HKE
    Двигатель Champion G420HKE
    Двигатель Champion G420HKE
      Двигатель Champion G420HKE
      Двигатель Champion G420HKE
      Двигатель Champion G420HKE
      Двигатель Champion G420HKE

      Двигатель Champion G420HKE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_7153

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Наличие редуктора
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мощный 4-тактный двигатель Champion G420HKE с электростартером и с выходом постоянного тока 12В/80Вт предназначен для установки на тяжелую садовую технику: газонокосилки, мотоблоки, культиваторы и т.д. Данная модель отличается высоким КПД и продолжительным ресурсом, поэтому экономично расходует топливо и редко нуждается в капитальных работах.