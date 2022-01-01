Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Двигатель Champion G390-1HKE
Найти аналог
Двигатели для мотоблоков
    Двигатель Champion G390-1HKE
    Арт. champion_2803
    Двигатель Champion G390-1HKE

      Двигатель Champion G390-1HKE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_2803

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Габариты, мм
      		500x460x480
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двигатель Champion G390-1HKE - на сегодняшний день самый мощный в линейке, разработанный для использования на многофункциональных мощных мотоблоках, газонокосилках, агрегатах для перекачки воды или помола круп, снегоуборщиков. Обладая большим ресурсом и эргономичной конструкцией, модель хорошо подходит для активного использования в условиях большой нагрузки. Мощность в 13 л.с. способна удовлетворить потребности при выполнении даже самых тяжелых работ, при этом двигатель объемом 389 см3 достаточно экономно расходует топливо. Мотор оборудован электрическим стартером, позволяющим осуществлять запуск поворотом ключа при установке аккумуляторной батареи. Поршень расположен внутри гильзованного цилиндра, чугунная гильза обладает существенно большим ресурсом, чем обычная алюминиевая, благодаря чему удалось увеличить общий ресурс двигателя. Корпус же выполнен из легкого и устойчивого к коррозии алюминия, который к тому же отлично отводит тепло от цилиндра. Эффективность использования энергии горючего достигается благодаря точному и стабильно работающему в любых условиях электронному зажиганию. Клапаны системы газораспределения расположены сверху, это обеспечивает хорошее наполнение цилиндра горючей смесью и высокую производительность. Двигатель Champion G390-1HKE разработан американской компанией и собран в Китае, он отличается продуманностью конструкции и вполне доступной ценой. Благодаря широкой представленности бренда на нашем рынке не возникает сложностей с поиском комплектующих, а также сервисных центров по обслуживанию. Мотор станет хорошим силовым агрегатом для профессиональной техники в фермерском хозяйстве или на приусадебном дворе, его качество удовлетворит самого требовательного пользователя. Особенности и преимущества:
        • американская технология
        • огромная мощность(13 л.с.)
        • электростартер (запуск поворотом ключа)
        • двигатель 4х тактный
        • зажигание электронное
        • чугунная гильза цилиндра
        • верхнее расположение клапанов
        • легкий пуск система декомпрессии
        • продуманная конструкция малый вес и габариты
        • датчик падения уровня масла в картере при необходимости размыкает цепь зажигания
        • высокое качество материалов
        • двойной фильтрующий элемент
        • горизонтальное расположение коленчатого вала