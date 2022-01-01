американская технология

большая мощность (9 л.с.)

ручной старт

двигатель 4х тактный

зажигание электронное

чугунная гильза цилиндра

верхнее расположение клапанов

легкий пуск система декомпрессии

продуманная конструкция малый вес и габариты

датчик падения уровня масла в картере при необходимости размыкает цепь зажигания

высокое качество материалов

двойной фильтрующий элемент

горизонтальное расположение коленчатого вала

Двигатель Champion G270-1HK – четырехтактная мощная модель для установки на тяжелые мотоблоки и культиваторы, а так же виброплиты, бетономешалки и прочую садовую и строительную технику. Покупают такие моторы зачастую из-за того, что вышедший из строя двигатель «Honda» или «Subaru», стоит достаточно дорого, а Champion G270-1HK китайского производства стоит в несколько раз дешевле и при этом обеспечивает тот же уровень комфорта и приближенный ресурс. То есть, покупая такой мотор, вы можете оживить дорогостоящую технику весьма бюджетной покупкой. При этом мотор имеет все необходимые современные системы. Двигатель построен по верхнеклапанной схеме и работает в четыре такта. Он достаточно тихий при работе и очень экономичен. Двигатель всесезонный и может работать зимой при условии замены масла на зимнее. Электронное зажигание обеспечивает плавность работы без подергиваний и плавания оборотов. Запуск производится легко, при помощи продергивания кик стартера. Для пуска мотора достаточно всего одного, максимум двух рывков. Максимальный крутящий момент в 20 Нм достигается при 2500 оборотах в минуту. Двигатель Champion G270-1HK оборудован стальным бензобаком большого объема (6,5 литров). Фильтрация воздуха для камеры сгорания обеспечивается надежным двухкомпонентным воздушным фильтром. Особенности и преимущества: