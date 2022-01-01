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Двигатель Champion G270-1HK
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Двигатели для мотоблоков
    Двигатель Champion G270-1HK
    Арт. champion_2801
    Двигатель Champion G270-1HK

      Двигатель Champion G270-1HK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_2801

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Габариты, мм
      		510x450x490
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двигатель Champion G270-1HK – четырехтактная мощная модель для установки на тяжелые мотоблоки и культиваторы, а так же виброплиты, бетономешалки и прочую садовую и строительную технику. Покупают такие моторы зачастую из-за того, что вышедший из строя двигатель «Honda» или «Subaru», стоит достаточно дорого, а Champion G270-1HK китайского производства стоит в несколько раз дешевле и при этом обеспечивает тот же уровень комфорта и приближенный ресурс. То есть, покупая такой мотор, вы можете оживить дорогостоящую технику весьма бюджетной покупкой. При этом мотор имеет все необходимые современные системы. Двигатель построен по верхнеклапанной схеме и работает в четыре такта. Он достаточно тихий при работе и очень экономичен. Двигатель всесезонный и может работать зимой при условии замены масла на зимнее. Электронное зажигание обеспечивает плавность работы без подергиваний и плавания оборотов. Запуск производится легко, при помощи продергивания кик стартера. Для пуска мотора достаточно всего одного, максимум двух рывков. Максимальный крутящий момент в 20 Нм достигается при 2500 оборотах в минуту. Двигатель Champion G270-1HK оборудован стальным бензобаком большого объема (6,5 литров). Фильтрация воздуха для камеры сгорания обеспечивается надежным двухкомпонентным воздушным фильтром. Особенности и преимущества:
        • американская технология
        • большая мощность (9 л.с.)
        • ручной старт
        • двигатель 4х тактный
        • зажигание электронное
        • чугунная гильза цилиндра
        • верхнее расположение клапанов
        • легкий пуск система декомпрессии
        • продуманная конструкция малый вес и габариты
        • датчик падения уровня масла в картере при необходимости размыкает цепь зажигания
        • высокое качество материалов
        • двойной фильтрующий элемент
        • горизонтальное расположение коленчатого вала