американская технология

огромная мощность (13 л.с.)

ручной старт

двигатель 4х тактный

зажигание электронное

чугунная гильза цилиндра

верхнее расположение клапанов

легкий пуск система декомпрессии

продуманная конструкция малый вес и габариты

датчик падения уровня масла в картере при необходимости размыкает цепь зажигания

высокое качество материалов

двойной фильтрующий элемент

горизонтальное расположение коленчатого вала

Двигатель Champion G390HK - разработан для тяжелых мотоблоков, культиваторов, мощных газонокосилок и прочей техники. Модель может продемонстрировать все свои возможности только при активном использовании, большой нагрузке. Если для вашего мотоблока или мотопомпы необходим двигатель мощностью 13 лошадиных сил, то этот силовой агрегат с рабочим объемом в 389 см3 станет хорошим выбором. Работая на бензине и имея четырехтактный цикл, мотор сочетает надежность, простоту в обслуживании с высокой производительностью и экономичностью. Корпус материала выполнен из легкого сплава, что обеспечило приемлемый вес для такой мощности. Также материал характеризуется устойчивостью к воздействию воды и влаги, а также хорошей теплопроводностью, что облегчает задачу охлаждения рабочей зоны. К корпусу вашего устройства двигатель Champion G390 крепится прочными болтами, а для передачи усилия предусмотрен вал диаметром 25.4 мм. Модель имеет высокий КПД, она экономно расходует топливо, поэтому полного 4-литрового бачка хватает на долго. Мотор достаточно прост в обслуживании, он имеет большой ресурс, поэтому капитальные работы требуются редко. В прилагаемой инструкции на русском языке есть рекомендации по обслуживанию и графики сервисных работ. Заводится двигатель при помощи пускового тросика, процедура не требует большого усилия и много времени, так как зажигание хорошо продумано и стабильно работает даже в плохих погодных условиях. Нельзя не отметить качественную сборку агрегата, при работе вам не придется бороться с протеканием масла или сильной вибрацией, вас не будет утомлять сильный шум. Масса модели вполне соответствует ее мощности, при установке и закреплении понадобится помощник. Однако так как модель рассчитана на профессиональную мощную технику, то дополнительная масса только идет на пользу. Все движущиеся детали скрыты, при этом элементы двигателя Champion G390, чаще всего требующие настройки или замены, расположены в легкодоступном месте. Особенности и преимущества: