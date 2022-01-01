Мощный 4-тактный двигатель Champion G420HKDC с выходом постоянного тока 12В/60Вт предназначен для установки на тяжелую садовую технику: газонокосилки, мотоблоки, культиваторы и т.д. Данная модель отличается высоким КПД и продолжительным ресурсом, поэтому экономично расходует топливо и редко нуждается в капитальных работах.