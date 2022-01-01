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Двигатель Champion G420HKDC
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Двигатели для мотоблоков
    Двигатель Champion G420HKDC
    Арт. champion_7151
    Двигатель Champion G420HKDC
    Двигатель Champion G420HKDC
      Двигатель Champion G420HKDC
      Двигатель Champion G420HKDC

      Двигатель Champion G420HKDC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_7151

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Наличие редуктора
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мощный 4-тактный двигатель Champion G420HKDC с выходом постоянного тока 12В/60Вт предназначен для установки на тяжелую садовую технику: газонокосилки, мотоблоки, культиваторы и т.д. Данная модель отличается высоким КПД и продолжительным ресурсом, поэтому экономично расходует топливо и редко нуждается в капитальных работах.