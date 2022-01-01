Двигатель Champion G420HKDC
Арт. champion_7151
Характеристики
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Производитель
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Охлаждение
|воздушное
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Наличие вариатора
|Нет
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Катушка освещения
|Нет
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Наличие редуктора
|Нет
- Мощный 4-тактный двигатель Champion G420HKDC с выходом постоянного тока 12В/60Вт предназначен для установки на тяжелую садовую технику: газонокосилки, мотоблоки, культиваторы и т.д. Данная модель отличается высоким КПД и продолжительным ресурсом, поэтому экономично расходует топливо и редко нуждается в капитальных работах.