соответствие высоким стандартам качества

официальная гарантия (1 год)

солидная мощность (8,0 л.с)

наличие датчика уровня масла

большой топливный бак (4,0 л)

предусмотрен датчик уровня масла

стандартная свеча

ручной запуск

надежная защита глушителя

качественный воздушный фильтр

сравнительно небольшой вес (16,5 кг)

Двигатель Champion G250HK — надежный долговечный агрегат, работающий на бензине. Рекомендован для интенсивной эксплуатации. Удачное дополнение профессиональной садовой и огородной техники. Изделие развивает мощность в восемь «лошадей», функционирует на умеренных оборотах. Эффективное применение потенциала топлива обеспечивает грамотная сборка газораспределительной системы и 4-хтактный цикл. В итоге солидная мощность великолепно сочетается с экономичным расходом горючего. Объем вредных выбросов в окружающую среду минимален. Поскольку этот мотор имеет солидную производительность, то его крайне не рекомендуется устанавливать на небольшие и легкие установки. Соединительный вал расположен горизонтально. По этой причине изделие такой модификации можно монтировать лишь на шасси, которые предназначены для схожего устройства. Двигатель Champion G250HK имеет грамотную конструкцию и малый вес, что обеспечивает простоту его установки. Крепеж отличается повышенными прочностными характеристиками. Он обеспечивает очень надежное соединение с корпусом той или иной садово-огородной техники. Даже в случае продолжительной и мощной тряски пользователь может не переживать за целостность конструкции. Балансировка великолепная. Двигатель Champion G250HK имеет хорошую дополнительную защиту, выполненную из металла. Изделие прослужит очень долго, и на протяжении всего эксплуатационного срока не будет доставлять хлопот. Агрегат такой модификации способен в полной мере удовлетворить требования даже самого взыскательного пользователя. В техническом обслуживании он не требователен. Особенности и преимущества: