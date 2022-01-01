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Двигатель Champion G250HK
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Двигатели для мотоблоков
    Двигатель Champion G250HK
    Арт. champion_4363
    Двигатель Champion G250HK

      Двигатель Champion G250HK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. champion_4363

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Габариты, мм
      		380x420x410
      Охлаждение
      		воздушное
      Наличие вариатора
      		Нет
      Катушка освещения
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Двигатель Champion G250HK — надежный долговечный агрегат, работающий на бензине. Рекомендован для интенсивной эксплуатации. Удачное дополнение профессиональной садовой и огородной техники. Изделие развивает мощность в восемь «лошадей», функционирует на умеренных оборотах. Эффективное применение потенциала топлива обеспечивает грамотная сборка газораспределительной системы и 4-хтактный цикл. В итоге солидная мощность великолепно сочетается с экономичным расходом горючего. Объем вредных выбросов в окружающую среду минимален. Поскольку этот мотор имеет солидную производительность, то его крайне не рекомендуется устанавливать на небольшие и легкие установки. Соединительный вал расположен горизонтально. По этой причине изделие такой модификации можно монтировать лишь на шасси, которые предназначены для схожего устройства. Двигатель Champion G250HK имеет грамотную конструкцию и малый вес, что обеспечивает простоту его установки. Крепеж отличается повышенными прочностными характеристиками. Он обеспечивает очень надежное соединение с корпусом той или иной садово-огородной техники. Даже в случае продолжительной и мощной тряски пользователь может не переживать за целостность конструкции. Балансировка великолепная. Двигатель Champion G250HK имеет хорошую дополнительную защиту, выполненную из металла. Изделие прослужит очень долго, и на протяжении всего эксплуатационного срока не будет доставлять хлопот. Агрегат такой модификации способен в полной мере удовлетворить требования даже самого взыскательного пользователя. В техническом обслуживании он не требователен. Особенности и преимущества:
        • соответствие высоким стандартам качества
        • официальная гарантия (1 год)
        • солидная мощность (8,0 л.с)
        • наличие датчика уровня масла
        • большой топливный бак (4,0 л)
        • предусмотрен датчик уровня масла
        • стандартная свеча
        • ручной запуск
        • надежная защита глушителя
        • качественный воздушный фильтр
        • сравнительно небольшой вес (16,5 кг)