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Мотоблок дизельный СКАУТ 101DE, почвофреза и сиденье, 11л.с
5.0
1
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Мотоблоки
    Мотоблок дизельный СКАУТ 101DE, почвофреза и сиденье, 11л.с
    Арт. О00000026902
    5.0
    1
    Мотоблок дизельный СКАУТ 101DE, почвофреза и сиденье, 11л.с
    Мотоблок дизельный СКАУТ 101DE, почвофреза и сиденье, 11л.с
    Мотоблок дизельный СКАУТ 101DE, почвофреза и сиденье, 11л.с
    Мотоблок дизельный СКАУТ 101DE, почвофреза и сиденье, 11л.с
      Мотоблок дизельный СКАУТ 101DE, почвофреза и сиденье, 11л.с
      Мотоблок дизельный СКАУТ 101DE, почвофреза и сиденье, 11л.с
      Мотоблок дизельный СКАУТ 101DE, почвофреза и сиденье, 11л.с
      Мотоблок дизельный СКАУТ 101DE, почвофреза и сиденье, 11л.с

      Мотоблок дизельный СКАУТ 101DE, почвофреза и сиденье, 11л.с

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026902
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Скаут
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		тяжёлый
      Тип двигателя
      		дизельный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мотоблок дизельный СКАУТ 101DE, почвофреза и сиденье, 11л.с — это тяжелый дизельный мотоблок с ременным приводом. Агрегат предназначен для работы на садово-огородном участке. Машина работает всесезонно: летом пашет и культивирует почву, а зимой убирает снег. В базовой комплектации с мотоблоком идет почвофреза и электростартер, который запускает двигатель при повороте ключа зажигания.
        На мотоблоке установлен четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель с принудительным водяным охлаждением и системой электрического запуска с декомпрессионным клапаном. Мощность двигателя составляет 11 лошадиных сил.

        Преимущества

        • Мотоблок выполняет как сельскохозяйственные, так и коммунальные задачи
        • Обработка земли (вспашка, окучивание, культивация)
        • Посадка и выкопка овощей (картофель, чеснок и т. д.)
        • Перевозка грузов в прицепе (земля, песок, щебень)
        • Уборка снега при помощи отвала или снегоуборщика
        • Возможности тяжелого мотоблока сопоставимы с мини-трактором, разница лишь в площади обрабатываемого участка и затраченных собственных сил при работе с мотоблоком. Но для решения второй проблемы к агрегату подключается сиденье адаптер, чтобы работать на машине сидя, а не идя за ней