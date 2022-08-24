Мотоблок дизельный СКАУТ 101DE, почвофреза и сиденье, 11л.с
Арт. О00000026902
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|тяжёлый
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Тип двигателя
|дизельный
- Мотоблок дизельный СКАУТ 101DE, почвофреза и сиденье, 11л.с — это тяжелый дизельный мотоблок с ременным приводом. Агрегат предназначен для работы на садово-огородном участке. Машина работает всесезонно: летом пашет и культивирует почву, а зимой убирает снег. В базовой комплектации с мотоблоком идет почвофреза и электростартер, который запускает двигатель при повороте ключа зажигания.
На мотоблоке установлен четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель с принудительным водяным охлаждением и системой электрического запуска с декомпрессионным клапаном. Мощность двигателя составляет 11 лошадиных сил.
Преимущества
- Мотоблок выполняет как сельскохозяйственные, так и коммунальные задачи
- Обработка земли (вспашка, окучивание, культивация)
- Посадка и выкопка овощей (картофель, чеснок и т. д.)
- Перевозка грузов в прицепе (земля, песок, щебень)
- Уборка снега при помощи отвала или снегоуборщика
- Возможности тяжелого мотоблока сопоставимы с мини-трактором, разница лишь в площади обрабатываемого участка и затраченных собственных сил при работе с мотоблоком. Но для решения второй проблемы к агрегату подключается сиденье адаптер, чтобы работать на машине сидя, а не идя за ней