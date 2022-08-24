Преимущества

Мотоблок выполняет как сельскохозяйственные, так и коммунальные задачи

Обработка земли (вспашка, окучивание, культивация)

Посадка и выкопка овощей (картофель, чеснок и т. д.)

Перевозка грузов в прицепе (земля, песок, щебень)

Уборка снега при помощи отвала или снегоуборщика

Возможности тяжелого мотоблока сопоставимы с мини-трактором, разница лишь в площади обрабатываемого участка и затраченных собственных сил при работе с мотоблоком. Но для решения второй проблемы к агрегату подключается сиденье адаптер, чтобы работать на машине сидя, а не идя за ней

Мотоблок дизельный СКАУТ 101DE, почвофреза и сиденье, 11л.с — это тяжелый дизельный мотоблок с ременным приводом. Агрегат предназначен для работы на садово-огородном участке. Машина работает всесезонно: летом пашет и культивирует почву, а зимой убирает снег. В базовой комплектации с мотоблоком идет почвофреза и электростартер, который запускает двигатель при повороте ключа зажигания.На мотоблоке установлен четырехтактный одноцилиндровый дизельный двигатель с принудительным водяным охлаждением и системой электрического запуска с декомпрессионным клапаном. Мощность двигателя составляет 11 лошадиных сил.