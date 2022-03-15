Ведро 1039-12-3 Герберы (12 л)
Арт. X19039614528
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Объем, л
|12
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Материал
|оцинкованная сталь
- Оцинкованное ведро для непищевых продуктов на 12 литров Центроинструмент Подсолнухи 1039-12-3 представляет собой емкость для использования на садовом участке. Служит для переноски и хранения песка, опилок, воды для полива.
Преимущества
- Обладает прочной металлической конструкцией
- Для удобства переноски ведро оборудовано металлической ручкой
- Не предназначено для хранения пищевых продуктов