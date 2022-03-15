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Ведро 1039-12-3 Герберы (12 л)
5.0
2
Найти аналог
Ведра хозяйственные
    Ведро 1039-12-3 Герберы (12 л)
    Арт. X19039614528
    5.0
    2
    Ведро 1039-12-3 Герберы (12 л)

      Ведро 1039-12-3 Герберы (12 л)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19039614528
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Объем, л
      		12
      Материал
      		оцинкованная сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Оцинкованное ведро для непищевых продуктов на 12 литров Центроинструмент Подсолнухи 1039-12-3 представляет собой емкость для использования на садовом участке. Служит для переноски и хранения песка, опилок, воды для полива.

        Преимущества

        • Обладает прочной металлической конструкцией
        • Для удобства переноски ведро оборудовано металлической ручкой
        • Не предназначено для хранения пищевых продуктов