Ведро 1039-12-3 Герберы (12 л)

Преимущества

Обладает прочной металлической конструкцией

Для удобства переноски ведро оборудовано металлической ручкой

Не предназначено для хранения пищевых продуктов

Оцинкованное ведро для непищевых продуктов на 12 литров Центроинструмент Подсолнухи 1039-12-3 представляет собой емкость для использования на садовом участке. Служит для переноски и хранения песка, опилок, воды для полива.