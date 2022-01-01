Ведра оцинкованные металлические
Найдено: 5 товаров
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- 370 ₽12 л, оцинкованная сталь, 0.9 кгОбъем, л: 12Материал: оцинкованная стальЦвет: серебристыйФорма: круглаяВес, кг: 0.9
- 420 ₽15 л, оцинкованная сталь, 1 кгОбъем, л: 15Материал: оцинкованная стальЦвет: серебристыйФорма: круглаяВес, кг: 1
- Нет в наличии12 л, оцинкованная стальОбъем, л: 12Материал: оцинкованная стальЦвет: с рисункомФорма: круглая
- Нет в наличии12 л, оцинкованная стальОбъем, л: 12Материал: оцинкованная стальЦвет: с рисункомФорма: круглая
- Нет в наличии12 л, оцинкованная сталь, 0.6 кгОбъем, л: 12Материал: оцинкованная стальЦвет: с рисункомФорма: круглаяВес, кг: 0.6
Ведра оцинкованные металлические в интернет-магазине «Бигам» по цене от 357 рублей до 560 рублей. В наличии более 4 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.