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Лестница Алюмет 5311
4.0
2
12 449 ₽
14 930 ₽
Трехсекционные лестницы
  • Персональная скидка
Лестница Алюмет 5311
Арт. X1350313978
4.0
2
Лестница Алюмет 5311

Лестница Алюмет 5311

  • -2 481 ₽
12 449 ₽
14 930 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 14 930 ₽
Получить ещё скидку
-125 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 21 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 1 855 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. X1350313978
4.0
2

Характеристики

Производитель
Алюмет
Тип
трехсекционная
Материал
алюминий
Рабочая высота, м
7.92
Макс. рабочая нагрузка, кг
150
Общая длина, м
7.02
Ширина ступеней, мм
20
Ширина лестницы, мм
440
Мин. длина, м
3.1
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -2 481 ₽
12 449 ₽
14 930 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 14 930 ₽
Получить ещё скидку
-125 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 21 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 1 855 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Трехсекционная универсальная алюминиевая лестница Алюмет Серия H3 5311 - это многофункциональное приспособление для разных работ. Может использоваться в приставном варианте, как двухсекционная лестница, а так же в качестве стремянки и в виде раздвижной, телескопической конструкции. Комплектуется страховочными ремешками, что повышает безопасность работ. Двухкомпонентные наконечники, которыми оснащены опоры, защищают лестницу от скольжения во время работы

    Преимущества

    • Простая транспортировка Алюмет Серия H3 5311
    • Алюминиевая конструкция
    • Широкая область применения
    • Длительный срок службы
    • Надежные крепления
    • Различное исполнение: приставная, напольная, выдвижная стремянка
    • Двухкомпонентные наконечники на опорах