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Лестница двухсекционная Алюмет 5211, количество ступеней 2х11
5.0
2
8 943 ₽
10 700 ₽
Двухсекционные лестницы
  • Персональная скидка
Лестница Алюмет 5211
Арт. X1350313833
5.0
2
Лестница двухсекционная Алюмет 5211, количество ступеней 2х11
Лестница двухсекционная Алюмет 5211, количество ступеней 2х11
Лестница двухсекционная Алюмет 5211, количество ступеней 2х11
Лестница двухсекционная Алюмет 5211, количество ступеней 2х11
Лестница двухсекционная Алюмет 5211, количество ступеней 2х11
Лестница двухсекционная Алюмет 5211, количество ступеней 2х11

Лестница Алюмет 5211

  • -1 757 ₽
8 943 ₽
10 700 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 10 700 ₽
Получить ещё скидку
-543 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 1 декабря или позже
    из 633 пунктов выдачи, 1 077 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. X1350313833
5.0
2

Характеристики

Производитель
Алюмет
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -1 757 ₽
8 943 ₽
10 700 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 10 700 ₽
Получить ещё скидку
-543 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 1 декабря или позже
    из 633 пунктов выдачи, 1 077 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лестница Алюмет алюминиевая 2 секции является одним из самых простых и полезных приспособлений при работе на стройплощадке или во время ремонта. С ее помощью пользователь получает возможность оказаться на вышине свыше пяти метров, и выполнять любую работу: обновлять потолки, ремонтировать крышу, собирать фрукты с деревьев, мыть окна, красить стены - словом, все, что требует подъема в высоту. Лестница Алюмет алюминиевая будет отличным выбором для бытовых и профессиональных задач, ведь она не только прочна, но и удобна: ребристая поверхность ступеней не дает соскользнуть с лестницы, а перекладина между секциями и резиновые заглушки на ножках придают дополнительную устойчивость, что является одним из самых главных качеств любой лестницы.

    Преимущества двухсекционной лестницы Алюмет алюминиевой 22 ступени

    • Предельно высокая
    • Устойчивая
    • Легкая и прочная
    • Удобная и простая в хранении

    Комплектация

    • Лестница
    • Упаковка