Лестница двухсекционная Алюмет 5211, количество ступеней 2х11

Лестница Алюмет алюминиевая 2 секции является одним из самых простых и полезных приспособлений при работе на стройплощадке или во время ремонта. С ее помощью пользователь получает возможность оказаться на вышине свыше пяти метров, и выполнять любую работу: обновлять потолки, ремонтировать крышу, собирать фрукты с деревьев, мыть окна, красить стены - словом, все, что требует подъема в высоту. Лестница Алюмет алюминиевая будет отличным выбором для бытовых и профессиональных задач, ведь она не только прочна, но и удобна: ребристая поверхность ступеней не дает соскользнуть с лестницы, а перекладина между секциями и резиновые заглушки на ножках придают дополнительную устойчивость, что является одним из самых главных качеств любой лестницы.

Преимущества двухсекционной лестницы Алюмет алюминиевой 22 ступени

Предельно высокая

Устойчивая

Легкая и прочная

Удобная и простая в хранении

Комплектация