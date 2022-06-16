Лестница Вихрь ЛА 73/5/1/27
Арт. О00000013324
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|2920х400х180
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Помост
|Нет
- Алюминиевая двухсекционная лестница Вихрь ЛА 2х11 73/5/1/27 подходит для строительства и отделки. Коррозиестойкость. Алюминий позволяет применять её как внутри помещения, так и на открытой рабочей площадке. Широта применения. Модель может использоваться в качестве стремянки, приставной лестницы. Против скольжения. Благодаря пластиковым наконечникам ножек модель не скользит по рабочей площадке. Компактность. Лестница занимает мало места при хранении. Повышенная устойчивость. Поперечная траверса надежно фиксирует лестницу на поверхности
Преимущества
- Алюминиевый профиль - высокая прочность, надежность и долговечность
- Широкая поперечная траверса - устойчивость конструкции
- Пластиковые наконечники на ножках Вихрь ЛА 2х11 73/5/1/27 - безопасность
- Складная конструкция - компактность при хранении
- Расставленные секции соединены стяжками для безопасности
- Коррозионная стойкость
- Широкая сфера применения