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Лестница Алюмет 5209
5.0
2
7 508 ₽
Двухсекционные лестницы
    Лестница Алюмет 5209
    Арт. X1350313835
    5.0
    2
    Лестница Алюмет 5209
    Лестница Алюмет 5209
    Лестница Алюмет 5209
      Лестница Алюмет 5209
      Лестница Алюмет 5209
      Лестница Алюмет 5209

      Лестница Алюмет 5209

      7 508 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X1350313835
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Алюмет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		330/390х4220
      Помост
      		Нет
      Все характеристики
      7 508 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Двухсекционная универсальная алюминиевая лестница Алюмет H2 5209 предназначена для использования в быту. Имеет широкую сферу использования. Многофункциональна, может использоваться в качестве стремянки и приставной лестницы. Оснащена самоблокирующимися шарнирами

        Преимущества

        • Ступени и направляющие из прочного алюминиевого профиля
        • Прочная завальцовка ступеней
        • Металлические замки из специального сплава
        • Рифленые ступени - удобство подъема и спуска
        • Широкая траверса (длиной 0.8 м) с противоскользящими опорами - устойчивость Алюмет H2 5209
        • Ремни безопасности