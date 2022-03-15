Лестница Алюмет 5209
Арт. X1350313835
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|330/390х4220
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Помост
|Нет
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- Двухсекционная универсальная алюминиевая лестница Алюмет H2 5209 предназначена для использования в быту. Имеет широкую сферу использования. Многофункциональна, может использоваться в качестве стремянки и приставной лестницы. Оснащена самоблокирующимися шарнирами
Преимущества
- Ступени и направляющие из прочного алюминиевого профиля
- Прочная завальцовка ступеней
- Металлические замки из специального сплава
- Рифленые ступени - удобство подъема и спуска
- Широкая траверса (длиной 0.8 м) с противоскользящими опорами - устойчивость Алюмет H2 5209
- Ремни безопасности