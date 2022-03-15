Лестница Алюмет 5209

Преимущества

Ступени и направляющие из прочного алюминиевого профиля

Прочная завальцовка ступеней

Металлические замки из специального сплава

Рифленые ступени - удобство подъема и спуска

Широкая траверса (длиной 0.8 м) с противоскользящими опорами - устойчивость Алюмет H2 5209

Ремни безопасности

Двухсекционная универсальная алюминиевая лестница Алюмет H2 5209 предназначена для использования в быту. Имеет широкую сферу использования. Многофункциональна, может использоваться в качестве стремянки и приставной лестницы. Оснащена самоблокирующимися шарнирами