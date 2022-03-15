Стремянка Bigmaster A05

Преимущества

Алюминиевый корпус обеспечивает небольшой вес лестницы – всего 4 кг

Выдерживает нагрузку до 150 кг

Жесткость конструкции

Долгий срок службы

Не требует дополнительного обслуживания

Широкая область применения

Стремянка алюминиевая BIGMASTER (Бигмастер) A05 является идеальным помощником для работ на высоте до четырех метров. Рабочая площадка из оцинкованной стали, в сочетании с противоскользящими ступенями обеспечивает комфорт, стабильность и безопасность при использовании. Технические характеристики: число ступеней - 5, высота стремянки до площадки - 1,03 м, общая высота стремянки 1,75 м. Вес 4,0 кг