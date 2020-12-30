Лестница односекционная Алюмет 5114

Лестница Алюмет 5114
Арт. X1350313716
Характеристики
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Производитель
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Тип
|односекционная
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Материал
|алюминий
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Рабочая высота, м
|4.83
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Макс. рабочая нагрузка, кг
|150
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Общая длина, м
|3.93
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Ширина лестницы, мм
|390
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- -4 450 ₽
- Если нужно выполнить работу на возвышенности, пригодится хорошая лестница, которая точно не подведет. Алюмет 14 ступеней как раз относится к таким приспособлениям. Односекционная приставная лестница 14 ступеней характеризуется прочностью, легкостью и универсальностью. Ступеньки имеют рифление, не дающее скользить ногам, а ножки благодаря накладкам из резины стали устойчивее. Односекционную алюминиевую лестницу Алюмет купить можно с доставкой на дом или работу в Интернет-магазине Бигам прямо сейчас
Преимущества лестницы алюминиевой 14 ступеней
- Не скользит
- Устойчивая
- Прочная
- Мобильная
Комплектация
- Лестница
- Упаковк