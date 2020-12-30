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Лестница односекционная Алюмет 5114
5.0
1
4 820 ₽
5 900 ₽
Приставные лестницы
  • Персональная скидка
Лестница Алюмет 5114
Арт. X1350313716
5.0
1
Лестница односекционная Алюмет 5114
Лестница односекционная Алюмет 5114
Лестница односекционная Алюмет 5114
Лестница односекционная Алюмет 5114

Лестница Алюмет 5114

  • -1 080 ₽
4 820 ₽
5 900 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 5 900 ₽
Получить ещё скидку
-700 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 28 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 620 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. X1350313716
5.0
1

Характеристики

Производитель
Алюмет
Тип
односекционная
Материал
алюминий
Рабочая высота, м
4.83
Макс. рабочая нагрузка, кг
150
Общая длина, м
3.93
Ширина лестницы, мм
390
Все характеристики
  • Персональная скидка
  • -1 080 ₽
4 820 ₽
5 900 ₽
за штуку
цена при
заказе на сайте
в магазине 5 900 ₽
Получить ещё скидку
-700 ₽
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 28 ноября или позже
    из 633 пунктов выдачи, 620 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Если нужно выполнить работу на возвышенности, пригодится хорошая лестница, которая точно не подведет. Алюмет 14 ступеней как раз относится к таким приспособлениям. Односекционная приставная лестница 14 ступеней характеризуется прочностью, легкостью и универсальностью. Ступеньки имеют рифление, не дающее скользить ногам, а ножки благодаря накладкам из резины стали устойчивее. Односекционную алюминиевую лестницу Алюмет купить можно с доставкой на дом или работу в Интернет-магазине Бигам прямо сейчас

    Преимущества лестницы алюминиевой 14 ступеней

    • Не скользит
    • Устойчивая
    • Прочная
    • Мобильная

    Комплектация

    • Лестница
    • Упаковк