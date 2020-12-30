Лестница односекционная Алюмет 5114

Если нужно выполнить работу на возвышенности, пригодится хорошая лестница, которая точно не подведет. Алюмет 14 ступеней как раз относится к таким приспособлениям. Односекционная приставная лестница 14 ступеней характеризуется прочностью, легкостью и универсальностью. Ступеньки имеют рифление, не дающее скользить ногам, а ножки благодаря накладкам из резины стали устойчивее. Односекционную алюминиевую лестницу Алюмет купить можно с доставкой на дом или работу в Интернет-магазине Бигам прямо сейчас

Преимущества лестницы алюминиевой 14 ступеней

Не скользит

Устойчивая

Прочная

Мобильная

Комплектация